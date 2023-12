F1 | GP Monza e Imola 2024, da oggi apre la prevendita: prezzi e informazioni

La stagione 2023 si è conclusa ma gli appassionati sono già impazienti per la prossima e in particolare per i Gran Premi di casa nostra. Dal 17 al 19 maggio si disputerà il Gran Premio di Imola mentre dal 30 agosto al 1° settembre, ci sarà in programma il Gran Premio di Monza. Due tappe storiche alle quali è impossibile mancare. In occasione delle festività natalizie riparte Xmas Gift che da oggi permette di acquistare i biglietti su TicketOne e sui siti ufficiali degli autodromi di Monza e Imola.

La scelta è ampia, è possibile acquistare i biglietti singoli oppure per l’intero weekend. Per quanto riguarda gli abbonamenti (intero weekend 17-19 maggio) si parta da una tariffa base di 90€ fino ad un massimo di 850€. Se invece volete il biglietto singolo, per assistere alle prove libere del venerdì si parte da 50€ fino a 120€. Il sabato le tariffe partono da una base di 70€ fino a 250€. Prezzi più alti per il main event della domenica, da un minimo di 100€ ad un massimo di 660€. Ricordiamo inoltre che i possessori dei biglietti per l’evento 2023 annullato causa maltempo non dovranno ovviamente acquistare nuovamente il biglietto se hanno scelto il voucher come modalità di rimborso.

Veniamo ora alle tariffe per il Gran Premio di Monza che si disputerà dal 30 agosto al 1° settembre. Il biglietto singolo per le prove libere parte da 50 a 120 euro, per la giornata di sabato i costi partono da 75 a 300 euro ed infine per la gara, da 125€ a 800 euro. Qualora vogliate invece acquistare l’abbonamento dal venerdì alla domenica, i prezzi partono da un minimo di 120€ ad un massimo di 1.098€.