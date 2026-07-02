F1 GP Silverstone | Verstappen in McLaren? Norris lancia la sfida: “Posso battere chiunque”

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni in ambito Formula 1 riguarda il mercato piloti. Proprio dalla Gran Bretagna, in particolare dal Daily Mail e da Sky Sports UK, è stata lanciata l’indiscrezione di un possibile approdo di Max Verstappen in McLaren, con l’entourage del quattro volte campione del mondo che pare abbia spinto per cercare una collocazione a Woking. Sulla questione è stato interpellato oggi in conferenza stampa Lando Norris: il campione in carica ha sofferto parecchio la rivalità con Max negli ultimi due anni, riuscendo però ad avere la meglio nel 2025.

Il contesto di questa stagione ha accelerato drasticamente le manovre dietro le quinte. Nonostante Verstappen sia legato alla Red Bull da un vincolo contrattuale valido fino al termine del 2028, la crisi della scuderia di Milton Keynes nella primissima parte della stagione ha spinto il management dell’olandese a valutare alternative concrete. I contatti informali con l’amministratore delegato della McLaren sarebbero avvenuti a ridosso del Gran Premio d’Austria, rinfocolando i vecchi scenari di mercato che già lo scorso anno avevano accostato il pilota di Hasselt alla Mercedes.

La smentita ironica di Zak Brown e la stabilità dei contratti

L’amministratore delegato della scuderia papaya ha voluto frenare l’impatto mediatico delle testate giornalistiche inglesi. Gestendo la pressione con il consueto pragmatismo, il manager ha confermato la fiducia assoluta nell’attuale schieramento, blindando i sedili dei propri piloti titolari per le prossime stagioni agonistiche: “Se per qualche strana ragione qualcuno dovesse scivolare su una buccia di banana mentre esce dalla vasca, beh, sì, certo, Max è un quattro volte campione del mondo”.

“Lando e Oscar hanno i loro nomi incisi sul sedile e non hanno svuotato i loro armadietti, quindi non andranno da nessuna parte. In qualsiasi campionato automobilistico l’obiettivo è ingaggiare i migliori piloti del mondo e fornire loro le migliori attrezzature. Max è un talento straordinario, ma credo che sia Lando che Oscar abbiano dimostrato di poterlo battere in una gara equilibrata”.

La posizione di Woking esprime la forza di un progetto tecnico che ha scardinato i precedenti equilibri della Formula 1. Sotto la guida del team principal Andrea Stella, la formazione composta da Norris e Oscar Piastri ha interrotto un digiuno iridato durato ventisei anni, conquistando due titoli mondiali costruttori consecutivi nelle stagioni 2024 e 2025. Una progressione che ha spento sul nascere anche i vecchi rumors relativi a un presunto interessamento della Red Bull nei confronti del giovane pilota australiano.

Norris analizza l’appetibilità della McLaren e il futuro del team

In vista del Gran Premio di Gran Bretagna, Lando Norris ha commentato i retroscena che coinvolgono il suo amico/rivale. Il pilota inglese non si è mostrato sorpreso dall’interesse manifestato dall’entourage di Verstappen, interpretandolo come la naturale conseguenza del livello tecnico raggiunto dalle strutture di Woking.

“A dire il vero, molti piloti vogliono venire alla McLaren, quindi non capisco perché vi concentrate solo su Max! Ci sono molti altri che conosco che vorrebbero venire anche loro. È una cosa positiva. È un bene che un quattro volte campione del mondo voglia unirsi al team e potenzialmente entrare a far parte della squadra, non so quanto ci sia di vero in tutto questo. È una cosa fantastica, e se ci fosse l’opportunità di guidare con altri piloti, sarebbe qualcosa che ho sempre desiderato, ma per ora non è una possibilità concreta. Non è una cosa seria”.

L’attenzione del campione in carica resta focalizzata sulla continuità operativa all’interno del box, escludendo imminenti scossoni legati ai contratti pluriennali firmati dalla coppia titolare: “Sono anche entusiasta del mio futuro con la McLaren: resterò qui per molti altri anni. Sono entusiasta di chiunque sarà il mio partner, ma per il momento io e Oscar stiamo lavorando molto bene insieme e siamo entusiasti di continuare a farlo per altri anni. Questa è la nostra priorità ora”.

La sfida tecnica e il fattore Lambiase per il 2028

L’intreccio di mercato tra Woking e Milton Keynes include un tassello già programmato per il futuro a lungo termine. Nel 2028, infatti, Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di pista dei successi di Verstappen, si unirà alla McLaren. Questo elemento aggiunge una variabile alle speculazioni della vigilia, sebbene Norris si dichiari assolutamente pronto a misurarsi con qualunque campione della griglia a parità di mezzo meccanico.

“Credo di poter battere qualsiasi pilota. Penso che ciò che rende Max così incredibile sia il modo in cui si comporta nel corso di una stagione, in ogni singolo weekend di gara, ed è questo che impressiona. Credo che molti piloti in griglia possano conquistare una pole position e fare giri incredibili. Ciò che rende grandi e d’élite le persone è la capacità di esibirsi a quel livello, ma in ogni prova, in ogni qualifica, in ogni gara. Penso che Max sia in grado di farlo probabilmente meglio di quasi tutti gli altri. Credo che, che si tratti di lui, o di avere la possibilità di confrontarmi con Lewis o Fernando, con uno qualsiasi dei piloti che tutti sanno essere tra i migliori sia un’opportunità fantastica per me. Sono entusiasta di ciò che mi riserverà il futuro”.