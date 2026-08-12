F1 | Marcin Budkowski è il nuovo team principal della Cadillac

Un’importante novità arriva dal team Cadillac in queste settimane di pausa estiva. La squadra americana, che ha debuttato quest’anno in Formula 1 come undicesimo team in griglia, ha infatti annunciato la nomina di Marcin Budkowski come nuovo team principal. Ruolo che fino al Gran Premio d’Ungheria è stato ricoperto da Graeme Lowdon.

Budkowski farà ufficialmente il suo debutto come TP della Cadillac nell’appuntamento di Zandvoort, sede del Gran Premio d’Olanda, in programma nel weekend del 21-23 agosto che segnerà l’inizio della seconda metà di stagione. La prima parte di stagione è stata avara di soddisfazioni per la Cadillac, che con Sergio Perez e Valtteri Bottas, non è riuscita a marcare alcun punto.

Per Budkowski si tratta di un ritorno nel Circus, dove nella sua ultra ventennale carriera ha ricoperto vari ruoli tra Prost, Ferrari, McLaren, FIA e Renault/Alpine.

“La nomina di Marcin rappresenta un altro importante passo nell’evoluzione continua del Cadillac Formula 1 Team – ha affermato Dan Towriss, CEO del team Cadillac – Fin dall’inizio, il nostro obiettivo non è stato semplicemente partecipare alla Formula 1, ma costruire una squadra di nuova generazione, capace di competere ai vertici. Entrando in questa nuova era per il team Cadillac, Marcin porta con sé una straordinaria esperienza in F1, competenze tecniche e una leadership strategica che rafforzeranno la nostra organizzazione e ci aiuteranno a sviluppare la mentalità vincente, gli strumenti e i processi necessari per raggiungere il successo nel lungo periodo”.

Towriss, proseguendo ha aggiunto: “Siamo grati a Graeme Lowdon per la leadership e per il ruolo che ha avuto nella costruzione del Cadillac Formula 1 Team dalle fondamenta. Il suo contributo ha contribuito a creare una solida base durante la nostra fase di avvio e lo ringraziamo per il suo impegno, augurandogli il meglio per il futuro”.

“Il team Cadillac ha una base straordinaria e grandi ambizioni – ha dichiarato Marcin Budkowski, nuovo Team Principal del team Cadillac – Questa è una fase di enorme opportunità per la squadra, che sarà caratterizzata da un obiettivo chiaro: massimizzare lo sviluppo della vettura rispettando il budget cap e fare in modo che ogni area del team sia orientata alla competizione. Questo significa costruire un’organizzazione d’élite con una mentalità vincente: determinata, instancabile di fronte alle difficoltà, ossessionata dai dettagli e dai processi e capace di eseguire ogni operazione con precisione nel giorno della gara. Il mio obiettivo sarà allineare le nostre persone, gli strumenti e il flusso di informazioni affinché le decisioni giuste vengano prese rapidamente e le prestazioni della vettura migliorino ogni volta che scendiamo in pista. È un privilegio guidare le attività in pista del team Cadillac, a partire da Zandvoort il prossimo fine settimana”.