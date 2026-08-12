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F1 | Red Bull, McCullough pronto a sostituire Lambiase

Il tecnico britannico, in uscita dall’Aston Martin dovrebbe ricoprire il ruolo di responsabile dell’ingegneria di pista

di Jessica Cortellazzi12 Agosto, 2026
F1 | Red Bull, McCullough pronto a sostituire Lambiase

La Red Bull sarebbe pronta a mettere a segno un altro importante colpo sul fronte tecnico. La scuderia di Milton Keynes avrebbe infatti individuato in Tom McCullough il possibile sostituto di Gianpiero Lambiase nel ruolo di responsabile dell’ingegneria di pista.

McCullough lascerà l’Aston Martin al termine della stagione 2026, dopo oltre dieci anni trascorsi all’interno della squadra di Silverstone. Il suo futuro, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe però già stato definito: il tecnico britannico dovrebbe approdare alla Red Bull.

McCullough verso la Red Bull

La notizia è stata riportata dal giornalista di Bild Michel Milewski, secondo cui McCullough sarebbe destinato a diventare il nuovo “Head of Race Engineering” della Red Bull.

“Secondo le informazioni ottenute da Bild, Tom McCullough diventerà il nuovo ‘Head of Race Engineering'”, ha scritto Milewski.

Il suo compito sarebbe quello di occuparsi di tutte le attività operative in pista e di coordinare il lavoro degli ingegneri durante i weekend di gara.

Si tratta di un ruolo attualmente ricoperto da Gianpiero Lambiase, figura centrale all’interno della Red Bull e soprattutto storico ingegnere di pista di Max Verstappen.

Lambiase verso la nuova avventura con McLaren

Il possibile arrivo di McCullough a Milton Keynes sarebbe direttamente collegato all’addio di Lambiase, che ha già raggiunto un accordo con la McLaren.

Il britannico potrebbe quindi lasciare la Red Bull dopo un lungo periodo al fianco di Verstappen, con un futuro potenzialmente ancora più importante a Woking.

“‘GP’ si trasferirà alla McLaren. Il confidente di Verstappen ha già firmato un contratto con la storica scuderia britannica e si dice che abbia anche la prospettiva di diventare team principal a lungo termine”, ha scritto Milewski.

La promozione di Lambiase a team principal rappresenterebbe un ulteriore passo nella sua carriera, dopo aver ricoperto per anni un ruolo fondamentale nelle operazioni Red Bull in pista.

Red Bull continua la riorganizzazione

L’arrivo di McCullough si inserirebbe nel più ampio processo di riorganizzazione interna avviato dalla Red Bull.

La squadra austriaca sta infatti attraversando una fase di profondi cambiamenti manageriali e tecnici, iniziata anche con il ritiro di Helmut Marko e proseguita con l’ingaggio di Gwen Lagrue, chiamato a guidare il programma giovani della scuderia.

McCullough rappresenterebbe dunque un altro tassello importante nella nuova struttura della Red Bull, chiamata ad affrontare una fase decisiva in vista dei prossimi cambiamenti regolamentari e del futuro della squadra.

Al momento si tratta ancora di un’indiscrezione, ma il quadro delineato dalla stampa tedesca sembra indicare con sempre maggiore chiarezza il possibile passaggio di McCullough a Milton Keynes e l’addio di Lambiase alla Red Bull.

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