F1 | Steiner apre a un ritorno in F1: “Tornerei se ci fosse un progetto che mi piace”

Gunther Steiner non esclude un ritorno in Formula 1. L’ex team principal della Haas, lontano dal paddock dal termine della stagione 2023, ha ammesso di essere disposto a prendere in considerazione un nuovo progetto nel Circus, ma soltanto a determinate condizioni.

Intervenuto al podcast Up to Speed, Steiner ha spiegato di non essere interessato a rientrare semplicemente per ricoprire un incarico. A convincerlo dovrebbe essere un progetto ambizioso, capace di restituirgli quella motivazione che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera nel motorsport.

Steiner: “Tornerei in F1 se ci fosse un progetto che mi piace”

Steiner ha chiarito di non avere intenzione di tornare in Formula 1 soltanto per svolgere un lavoro. Per l’ex dirigente della Haas, la possibilità di costruire qualcosa di nuovo rappresenta invece l’elemento fondamentale.

“Sì, tornerei se ci fosse un progetto che mi piace. Voglio dire, lo dico sempre: tornare semplicemente per fare un lavoro, no”.

Il manager italiano ha poi sottolineato come, negli ultimi decenni, la sua carriera sia stata caratterizzata soprattutto dalla partecipazione a nuovi progetti.

“Ci sono così tante cose che mi piace fare. E se guardate agli ultimi 10, 15 anni della mia carriera, o anche agli ultimi 20, sono sempre stati progetti”.

Steiner: “Fare semplicemente un lavoro non mi entusiasma abbastanza”

Steiner ha quindi spiegato che la prospettiva di occupare semplicemente una posizione all’interno di una squadra non sarebbe sufficiente a convincerlo a tornare nel Circus.

“Non si trattava di andare a fare un lavoro. Perché fare semplicemente un lavoro, non direi che sia noioso per me, ma non c’è abbastanza entusiasmo”.

Una posizione che riflette il carattere mostrato da Steiner durante gli anni trascorsi in Formula 1: l’ex team principal è sempre stato particolarmente coinvolto nella costruzione e nella crescita della Haas, diventando uno dei personaggi più riconoscibili del paddock.

Dalla Haas alla MotoGP

Steiner ha lasciato la Haas alla fine del 2023, dopo una stagione difficile per la squadra statunitense, conclusa all’ultimo posto nel campionato Costruttori. La separazione sarebbe arrivata dopo divergenze con il proprietario Gene Haas.

Da allora, però, Steiner non si è allontanato dal mondo del motorsport. Dopo una carriera iniziata nel rally e proseguita in Formula 1, il 61enne ha infatti rivolto parte della propria attenzione anche alla MotoGP, entrando nel progetto Red Bull KTM Tech3.

Il suo futuro in Formula 1, dunque, resta tutto da definire. Steiner non sembra avere fretta di tornare, ma la porta non è affatto chiusa: davanti al progetto giusto, l’ex boss Haas potrebbe essere nuovamente protagonista nel paddock.