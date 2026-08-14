F1 | Colapinto derubato sul lago di Como

Per Franco Colapinto la pausa estiva della Formula 1 avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per staccare la spina e godersi qualche giorno di relax sulle rive del Lago di Como. La vacanza, però, si è trasformata in una spiacevole disavventura.

Il pilota argentino dell’Alpine si trovava infatti al lago quando alcuni ladri hanno fatto sparire i suoi effetti personali, tra cui valigie, vestiti e il suo kit per il mate, la tradizionale bevanda argentina.

Colapinto ha raccontato quanto accaduto sui social network, condividendo anche alcune immagini degli oggetti scomparsi e commentando l’accaduto con la consueta ironia.

Colapinto: “Spero che chi li ha presi si goda tutto”

Il pilota argentino ha spiegato di essere rimasto senza gran parte dei propri effetti personali dopo la visita al lago.

“Le ultime foto con queste cose. Ero al lago e sono sparite le mie valigie, i vestiti e il kit per il mate. Spero che chi ha preso tutto possa goderselo”.

Colapinto ha poi rincarato la dose con una battuta, successivamente cancellata dai social, facendo riferimento alla nazionalità dei presunti responsabili.

“Chi avrebbe mai pensato che gli italiani avrebbero rubato tutto a un latino? Sono sicuro che non gli piacerà il mate”.

Una vicenda certamente spiacevole per il pilota Alpine, che ha però scelto di raccontarla con leggerezza, senza lasciare che l’episodio rovinasse completamente la sua pausa estiva.

Colapinto e una disavventura già vissuta da altri piloti

Quella del pilota argentino è solo l’ultima di una serie di disavventure legate a furti e rapine che negli ultimi anni hanno coinvolto diversi protagonisti della Formula 1.

Nel 2023 anche Lando Norris fu vittima di una rapina all’esterno di Wembley Stadium, dopo la finale degli Europei, quando gli venne sottratto un orologio Richard Mille dal valore di circa 144.000 sterline.

Una situazione simile era capitata anche a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari era stato derubato del suo prezioso orologio mentre passeggiava a Viareggio.

Per Colapinto, dunque, la pausa estiva sul Lago di Como si è conclusa con una storia decisamente meno rilassante di quanto avrebbe immaginato.