F1 GP Austria | Mercedes, Antonelli detta il passo nelle libere e dà sei decimi a Russell

Kimi Antonelli ha chiuso al comando le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria. La Mercedes del giovane italiano, attuale leader del mondiale, è partita molto bene sul circuito del Red Bull Ring, dando un bel gap alla concorrenza e al compagno di squadra, George Russell. Sia sul giro secco che sul passo gara, la W17 oggi è sembrata per distacco la vettura migliore in pista. Chiaramente in questa fase bisogna valutare tutti i fattori tipici del venerdì: carichi di benzina, mappature motore e utilizzo dell’energia della componente ibrida, ma per essere la prima fase del weekend, il bolognese sembra essere determinato a riprendersi ciò che la sorte, in parte, gli ha tolto in Spagna.

Caldo torrido e strategie pneumatici a Zeltweg

La prima giornata di attività ai piedi della Stiria ha offerto un inizio intenso e ricco di informazioni, condizionato da temperature elevate che hanno portato l’asfalto a toccare i 50 gradi nel corso delle ore più calde. In queste condizioni severe per gli pneumatici, il team di Brackley ha strutturato il proprio programma di lavoro concentrandosi esclusivamente sulle mescole Soft C5 e Medium C4, destinate alla qualifica e alla prima parte di gara. Entrambi i piloti hanno effettuato comparative comparative per comprendere il comportamento delle coperture e gestire il degrado termico, scegliendo di mantenere intatti entrambi i set di gomme Hard C3 per il prosieguo del fine settimana.

Il turno mattutino si era già concluso con un segnale di forza da parte della Mercedes, capace di monopolizzare le prime due posizioni della classifica dei tempi con Antonelli in prima posizione davanti a Russell. La seconda sessione ha offerto una visione più chiara e rappresentativa dei valori in campo, poiché tutti i top team si sono concentrati sul lavoro a pieno carico con le gomme medie. L’italiano ha nuovamente fatto registrare il miglior tempo cronometrico assoluto, confermandosi imbattibile sul giro singolo: la sua simulazione di qualifica con le mescole Soft C5 lo ha visto staccare di due decimi la McLaren di Lando Norris, confermando la bontà del setup della vettura. Russell ha invece chiuso la giornata in sesta posizione complessiva, focalizzandosi maggiormente sulla distanza.

Analisi dei passi gara: Mercedes punto di riferimento

I dati emersi dalle simulazioni sulla lunga distanza indicano che il team di Brackley rappresenta il riferimento assoluto del venerdì con pneumatici a mescola media C4. La W17 ha mostrato un comportamento bilanciato e una spiccata gentilezza sulle coperture nonostante i 50°C del tracciato.

Kimi Antonelli (Media pulita: 1:11.265) – Escludendo il vistoso rallentamento accusato nel corso del terzo passaggio (completato in 1:14.990), il leader del campionato ha viaggiato con una regolarità impressionante. Spicca il secondo giro cronometrato del suo stint in 1:10.912, l’unico passaggio in grado di scendere sotto il muro dell’1:11 insieme ai tentativi isolati di McLaren e Red Bull. Il deterioramento degli pneumatici è risultato minimo, come confermato dal 1:11.599 siglato nella tornata finale.

George Russell (Media pulita: 1:11.219) – Nonostante la sesta posizione nella classifica dei tempi singoli, il ritmo sulla distanza dell’inglese è apparso speculare a quello del compagno di scuderia. Al netto di un rallentamento al quarto giro (1:15.101), Russell ha inanellato una sequenza estremamente costante: 1:11.180, 1:11.329, 1:11.155 e 1:11.214.

Le parole dei piloti

Kimi Antonelli: “È stata una giornata pulita e produttiva per noi. Fin dalle FP1 mi sono sentito a mio agio in macchina, il che ci ha fornito un’ottima base di partenza per migliorare nel corso delle sessioni. Le alte temperature continueranno a rendere le cose piuttosto impegnative, soprattutto in termini di gestione delle gomme. Mantenere le gomme nella giusta finestra di temperatura senza surriscaldarle è fondamentale, quindi è un aspetto su cui continueremo a concentrarci. Abbiamo raccolto molte informazioni utili, ma c’è ancora del lavoro da fare e la situazione probabilmente cambierà durante la notte. Analizzeremo tutto nel dettaglio e ci concentreremo sui giusti miglioramenti in vista delle qualifiche”.

George Russell: “È stata una giornata complessivamente positiva e un buon punto di partenza per il weekend. La vettura si è dimostrata competitiva fin da subito e abbiamo una solida base di partenza, ma con margini così ristretti, è chiaro che diverse squadre saranno in lotta per le posizioni di vertice. Dal mio punto di vista, ci sono ancora alcune aree da migliorare. È evidente che possiamo sbloccare delle prestazioni e questi sono i passi su cui possiamo concentrarci durante la notte”.

“Il passo sul long run è sembrato buono nelle condizioni che abbiamo visto oggi, il che è incoraggiante. La gestione degli pneumatici sarà fondamentale questo weekend e continueremo a tenerla sotto controllo per tutto il fine settimana. Abbiamo una buona base su cui costruire e, con qualche piccolo aggiustamento, sono fiducioso che possiamo fare un passo avanti e inserirci nella lotta per le qualifiche”.