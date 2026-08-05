Formula 1 | Monza, tutto esaurito per domenica: pochi biglietti disponibili venerdì e sabato

Manca esattamente un mese al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, quattordicesima prova del mondiale in programma sul circuito dell’Autodromo Nazionale Monza. I dati relativi alla vendita dei biglietti evidenziano il raggiungimento del tutto esaurito per la giornata di domenica, riservata alla gara, mentre la disponibilità di ingressi per le sessioni di prove libere del venerdì e per le qualifiche del sabato è prossima all’esaurimento. L’affluenza prevista porterà centinaia di migliaia di visitatori sull’impianto lombardo per l’intero fine settimana agonistico.

Vendita dei biglietti e programma degli eventi ufficiali

Il percorso d’avvicinamento al fine settimana di gara prenderà il via martedì 1° settembre 2026 alle 11:00 con la conferenza stampa di presentazione, fissata presso il Salone dell’Automobile Club di Milano. La scelta della sede richiama l’origine della pista brianzola, fondata proprio dall’Automobile Club di Milano nel 1922. Le attività della manifestazione si sposteranno poi interamente nel comune di Monza, che accoglierà le squadre, i piloti, la dirigenza della Formula 1 e le delegazioni dei media internazionali.

Un dettaglio del rettilineo di Monza – Foto XBP Images

Nella serata di sabato è prevista la tradizionale cena di gala all’interno del complesso dell’Autodromo. All’evento presenzieranno i vertici della FIA, la dirigenza di Formula 1, le autorità di Governo nazionali e locali e i rappresentanti del settore automobilistico. L’appuntamento costituisce il momento di rappresentanza istituzionale della tappa italiana prima della corsa domenicale.

Ricadute economiche sul territorio e ruolo dell’impianto

L’arrivo del pubblico sulle tre giornate produrrà un impatto economico diretto sul comparto turistico, ricettivo e dei trasporti della Brianza e dell’area metropolitana milanese. L’Autodromo di Monza costituisce un polo permanente per il settore automobilistico nazionale, capace di integrare la competizione sportiva con le attività promozionali e commerciali delle aziende del settore motoristico.

La saturazione delle strutture alberghiere locali durante il fine settimana del Gran Premio conferma il ruolo della manifestazione come fattore di attrazione economica per la Regione Lombardia. La città di Monza si posiziona come centro nevralgico della logistica e della copertura mediatica globale dell’evento automobilistico.

Dettagli giuridici della concessione dell’Autodromo all’ACI

In concomitanza con i preparativi per il Gran Premio, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e l’Automobile Club d’Italia hanno formalizzato la modifica e l’estensione della concessione dell’Autodromo Nazionale Monza fino al 31 dicembre 2044. Il provvedimento attua la deliberazione numero 31 approvata il 19 giugno 2026 dal Consiglio di Gestione del Consorzio. L’ente consortile comprende sette istituzioni pubbliche: il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, il Comune di Monza, il Comune di Milano, la Provincia di Monza e della Brianza, la Camera di Commercio e Assolombarda.

La delibera riconferma l’assegnazione dell’impianto all’ACI, individuato da CONI e FIA come il solo soggetto in grado di garantire alla pista il mantenimento degli standard operativi e del titolo sportivo richiesti per ospitare eventi internazionali.

Vincoli operativi e pianificazione finanziaria fino al 2044

Le clausole stabilite nell’accordo impongono che le attività gestite dall’ACI all’interno del circuito non collegate alle competizioni automobilistiche debbano coordinarsi con i piani di tutela e valorizzazione del parco e del complesso monumentale della Reggia di Monza. Tale vincolo punta a bilanciare l’operatività della pista con la salvaguardia del patrimonio storico e ambientale dell’area protetta.

L’estensione contrattuale recepisce il mandato conferito il 9 aprile 2026 al Presidente dell’ACI Geronimo La Russa, strutturato su un Piano Economico e Finanziario pluriennale. La durata della concessione fino al 2044 mette a disposizione del concessionario un arco temporale idoneo ad ammortizzare i costi dei lavori di adeguamento, sicurezza e ammodernamento della pista, incrementando al contempo il valore patrimoniale del compendio immobiliare gestito dal Consorzio.

Il piano economico prevede l’esecuzione di interventi per dodici milioni di euro, finanziati da ACI e SIAS, che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2029. Le risorse verranno utilizzate per l’adeguamento delle strutture, il miglioramento della sicurezza e l’ammodernamento dei servizi destinati a pubblico e addetti ai lavori. Ogni cantiere dovrà ricevere la preventiva autorizzazione del Consorzio prima dell’inizio delle opere.

I lavori pianificati comprendono la ristrutturazione dell’Edificio Box e degli Edifici Servizi. È previsto l’ampliamento della Tribuna d’Onore e il restauro delle strutture storiche denominate Vecchie Rimesse. Il programma include inoltre il rinnovamento degli impianti di illuminazione, la posa di nuove recinzioni e l’aggiornamento della rete idraulica per prevenire allagamenti in caso di eventi atmosferici intensi, unitamente alla costruzione di nuovi tratti della rete fognaria.