F1 GP Belgio | Lando Norris penalizzato in griglia di partenza per cambio centralina

Comincia nel peggiore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio per Lando Norris. Il campione del mondo in carica sarà penalizzato con dieci posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione della centralina elettronica, arrivata alla quarta unità sulle tre consentite dal regolamento senza incorrere in sanzioni sportive. Un momento che la McLaren sapeva di dover affrontare prima o poi, visti gli enormi problemi riscontrati con la power unit Mercedes sin dall’esordio di questo mondiale 2026.

Questa fragilità tecnica sta condizionando pesantemente le ambizioni iridate della scuderia di Woking. Norris ha vissuto fin qui un vero e proprio calvario, caratterizzato da diversi ritiri dovuti proprio alle costanti noie tecniche del propulsore costruito a Brixworth, un limite strutturale che sta frenando la rincorsa del team campione del mondo e sta costringendo i tecnici a un lavoro di continua emergenza.

La decisione di omologare un nuovo elemento evidenzia una debolezza che affonda le radici sin dalle prime tappe del campionato. La cronologia dei guasti tecnici sulla vettura numero 1 descrive una stagione tormentata, in cui la gestione dei componenti ha costretto gli ingegneri a una costante riprogrammazione dei piani di rotazione dei motori.

La cronologia dei guasti: le tappe del calvario di Norris

L’origine di questa penalità risale alla prima parte della stagione, dove l’affidabilità dei componenti elettrici Mercedes si è rivelata insufficiente. La prima centralina installata sulla monoposto di Norris ha subito un guasto irreparabile e improvviso durante il weekend del Gran Premio di Cina. Questo problema tecnico ha impedito al pilota britannico (e al suo compagno di squadra Piastri, ndr) persino di prendere il via alla gara domenicale, costringendolo a registrare uno zero pesante in classifica che pesa ancora oggi sul bilancio iridato.

Il secondo passaggio a vuoto si è verificato in Giappone. Sulla vettura numero 1 è stata montata la seconda unità, ma le verifiche dei tecnici durante le prove libere a Suzuka hanno evidenziato immediate anomalie di funzionamento. La squadra è stata costretta a rimuovere il pezzo per spedirlo in fabbrica per le necessarie riparazioni, deliberando la terza e ultima unità d’allocazione gratuita per poter disputare il resto del fine settimana.

Nonostante la seconda centralina fosse stata successivamente recuperata e reintrodotta in rotazione a partire dal fine settimana di Miami, il componente ha ceduto in modo definitivo durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, venendo definitivamente escluso dal parco componenti utilizzabili dal team.

L’aggiornamento Mercedes e la scelta della penalità obbligata

La terza centralina, utilizzata stabilmente in ogni sessione a partire dal Gran Premio disputato in Florida, ha mostrato una discreta costanza prestazionale, permettendo a Norris di limitare i danni in classifica. Però, l’impossibilità di completare la seconda parte della stagione con un solo elemento superstite ha spinto il muretto box a valutare opzioni alternative prima di andare incontro a un altro ritiro in gara. La svolta è giunta direttamente da Mercedes-AMG High Performance Powertrains: il motorista tedesco ha infatti introdotto una serie di aggiornamenti tecnici studiati per risolvere all’origine i problemi di affidabilità dei sistemi elettronici riscontrati nei primi mesi dell’anno.

Per poter usufruire di questi aggiornamenti e mettere in sicurezza la vettura di Norris per il prosieguo del campionato, la McLaren ha dovuto accettare l’introduzione della quarta unità, affrontando la conseguente penalità sportiva di dieci posizioni sulla griglia di partenza di Spa-Francorchamps. Si tratta di una scelta dolorosa ma necessaria per non compromettere l’integrità meccanica della monoposto nelle successive tappe mondiali.

La strategia di Woking: perché Spa è il circuito ideale per rimontare

La scelta di scontare la penalità sul circuito belga risponde a logiche strategiche ben definite. Gli ingegneri della McLaren hanno individuato nella pista delle Ardenne il tracciato migliore per minimizzare i danni della sanzione sul cronometro. Spa-Francorchamps, grazie al lunghissimo rettilineo del Kemmel e alle numerose zone di frenata violenta, garantisce possibilità di sorpasso decisamente superiori rispetto alla maggior parte dei circuiti in calendario.

Scontare dieci posizioni di penalità nei successivi Gran ?remi d’Ungheria, sul tortuoso asfalto dell’Hungaroring, o a Zandvoort, caratterizzato da una carreggiata stretta e curve repentine che rendono i sorpassi quasi impossibili, avrebbe significato compromettere l’intero fine settimana di Norris, riducendo al minimo le possibilità di recupero. L’obiettivo della McLaren è sfruttare la nuova unità aggiornata per il resto della stagione, eliminando lo spettro di ulteriori sanzioni sulla griglia e fornendo al campione del mondo una base tecnica finalmente stabile per difendere il titolo. Norris sarà chiamato a una gara d’attacco sin dal primo giro, in un fine settimana che si preannuncia in salita per l’intera squadra, ma che potrebbe decretare la fine dei problemi tecnici per la scuderia campione in carica.