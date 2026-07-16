F1 | GP Belgio: Live Conferenza Stampa

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove alle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa Piloti del Gran Premio del Belgio. Nella prima parte, saranno presenti: Esteban Ocon, Max Verstappen e Alex Albon; più tardi, la parola passa a: Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Liam Lawson.

Diretta Conferenza Stampa GP Belgio dalle 14:30