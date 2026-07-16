F1 | GP Belgio: Live Conferenza Stampa
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi16 Luglio, 2026
Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove alle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa Piloti del Gran Premio del Belgio. Nella prima parte, saranno presenti: Esteban Ocon, Max Verstappen e Alex Albon; più tardi, la parola passa a: Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Liam Lawson.
Diretta Conferenza Stampa GP Belgio dalle 14:30
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