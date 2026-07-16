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F1 | GP Belgio: Live Conferenza Stampa

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi16 Luglio, 2026
F1 | GP Belgio: Live Conferenza Stampa

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove alle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa Piloti del Gran Premio del Belgio. Nella prima parte, saranno presenti: Esteban Ocon, Max Verstappen e Alex Albon; più tardi, la parola passa a: Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Liam Lawson.

Diretta Conferenza Stampa GP Belgio dalle 14:30

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Gran Premio del Belgio

Venerdi 17 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 18 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 19 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
7.004 Km | 44 giri

Foto F1

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