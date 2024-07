F1 | Marko: “I Verstappen hanno avuto un ruolo nell’estensione del contratto di Perez”

Con tutto il rispetto nei confronti del messicano va ammesso che la notizia del rinnovo del contratto (opzione biennale) con la Red Bull, ha sorpreso tutti dal momento che Sergio Perez, a parità di macchina con Max Verstappen, non sta portando a casa risultati soddisfacenti. Addirittura nell’ultima gara che si è svolta in Austria, Checo è arrivato dietro alla Haas di Nico Hulkenberg. Se come molti, anche voi avete pensato che dietro a questa decisione ci sia stato lo zampino di Max Verstappen, non vi siete sbagliati! E a confermarlo è proprio il consulente della scuderia di Milton Keynes, Helmut Marko. L’81 infatti, ha dichiarato a Viaplay che non solo Max ma anche il padre Jos hanno fatto pressioni affinché la line-up restasse immutata.

“Sergio non sta avendo vita facile. È il compagno di squadra di Max ed è riuscito a rimanere al top per alcuni anni. Volevamo stabilità e lavorano bene insieme. E ho già detto che i Verstappen non sono facili”.

Con “i Verstappens”, Marko si riferisce anche al volubile padre del tre volte campione del mondo che svolge un ruolo significativo nella gestione del figlio e che da inizio stagione è in disaccordo con il team principal Christian Horner.

“Loro non sarebbero stati d’accordo con tutti i compagni di squadra”, ha aggiunto Marko. Uno di questi è Carlos Sainz, infatti, ingaggiare lo spagnolo per la prossima stagione sarebbe stata una mossa azzeccata ma che avrebbe sicuramente rischiato uno scontro con Max Verstappen.

“Max vuole un ambiente piacevole in cui poter lavorare. Lui e Perez sono uguali dal punto di vista tecnico. Sergio non sogna più il titolo e non importa chi siede accanto a Max, saranno tutti battuti comunque”.