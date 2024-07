Mercedes | L’euforia di Wolff: “Adesso siamo sempre in lotta per il podio”

La Mercedes è tornata al successo nel Gran Premio d’Austria grazie sì alla prestazione di Russell, ma soprattutto ovviamente allo scontro tra Max Verstappen e Lando Norris. Chi vince ovviamente ha sempre ragione, quindi un plauso al team di Brackley che, nonostante le grosse difficoltà di inizio anno, è riuscito a ricompattarsi, aggiornando al meglio la W15 e offrire delle belle gare nelle ultime settimane. Ora è il turno di Silverstone, pista di casa della squadra con sede a una ventina di minuti dal tracciato, laddove Lewis Hamilton vorrà certamente fare bene, così come il compagno di squadra.

“Ci dirigiamo a Silverstone incoraggiati dal nostro fine settimana in Austria – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Abbiamo sfruttato le opportunità che si sono presentate per conquistare la vittoria: stavamo ottenendo un buon terzo posto in pista, non troppo lontano dal duo di testa. Quando si sono scontrati, noi eravamo lì per trarne vantaggio. Ciò è dovuto al duro lavoro svolto a Brackley e Brixworth negli ultimi mesi. I nostri continui progressi ci hanno portato più vicini ai primi, trasformandoci in contendenti costanti al podio. Tutti sono concentrati per mantenere questa direzione, così da lottare regolarmente per la vittoria. Siamo ottimisti sul fatto che possiamo raggiungere questo obiettivo. C’è una grande energia all’interno della squadra e il risultato dello scorso fine settimana non fa altro che aumentare questo sentimento”.

“Passando a Silverstone, per noi è una sorta di gara di casa, essendo la pista vicina ai nostri centri tecnici di Brackley e Brixworth. È sempre fantastico vedere i ragazzi e le ragazze del nostro team ufficiale sulle tribune. Sono sicuro che anche i tifosi britannici saranno lì per supoprtarci, ovviamente anche per Lewis e George; l’atmosfera ogni anno è eccezionale. In pista la battaglia per i primi posti è serrata. Dovremo dare il massimo per lottare ancora una volta per il podio. Questo è il nostro obiettivo, però, e siamo galvanizzati da questa sfida”.