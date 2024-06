F1 | Verstappen doma la McLaren di Norris in Canada, domenica d’agonia per la Ferrari

F1 GP Canada – Altro capolavoro di Max Verstappen al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo 70 giri vissuti al cardiopalma, tra asciutto e bagnato, l’olandese è riuscito ad ottenere la sesta affermazione di questa stagione, nonché la 61° della carriera, riscattando di fatto il pesante passaggio a vuoto che ha dovuto mandare giù a Monte Carlo. Il Campione del Mondo in carriera, nonostante le difficoltà di una Red Bull ancora in crisi sui cordoli, è riuscito ad approfittare delle imperfezioni di McLaren e Mercedes, garantendosi la leadership della corsa poco dopo il 50° giro.

Verstappen implacabile da metà gara in poi

Da quel momento in poi, grazie ad una gestione di gara perfetta e ad una serie di giri veloci su gomma media, ha suggellato una vittoria ampiamente meritata. Sul secondo gradino del podio si è classificato Lando Norris, anche se l’inglese ha parecchio da recriminare: leader poco prima del pit stop, l’inglese ha perso un giro di troppo prima della sostituzione delle gomme intermedie montate fino a quel posto, aspetto che l’ha portato a perdere la posizione su Verstappen, appunto, e su George Russell. Un passo indietro che non gli ha permesso di sfruttare il passo della sua McLaren nel momento in cui la pista è andata via via asciugandosi. Sul terzo gradino del podio un ottimo George Russell, autore di una bella battaglia con Lewis Hamilton (4°) e Oscar Piastri (5°), seguito da Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Da evidenziare la bella prova di Ricciardo, soprattutto dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni provocate dall’intervento poco felice di Jacques Villeneuve, e di Ocon, autore di un piazzamento in zona punti quanto mai importante per dominare i giorni post Monaco.

Ferrari chiude una domenica nera in Canada

A chiudere la top dieci l’altra Alpine di Pierre Gasly, a conferma dei passi in avanti che sta compiendo la compagine francese. Costretto al ritiro Sergio Perez per un contatto con le barriere, anche se la performance del messicano non è mai stata in linea con le posizioni di vertice della classifica. Domenica da dimenticare infine per la Ferrari: Charles Leclerc, penalizzato da un problema al motore ad inizio gara, non è mai riuscito a gareggiare per la top dieci, aspetto che dopo una scelta al limite del muretto sul passaggio da gomme intermedie a slick l’ha portato al ritiro. Carlos Sainz, invece, è finito in testacoda mentre gareggiava per la zona punti e il successivo impatto con la Williams di Alexander Albon – incolpevole – l’ha portata. chiudere anticipatamente da corsa.

Da capire i motivi che hanno portato la SF-24, mai realmente competitiva tra sabato e domenica, a vivere una gara così negativa. Appuntamento tra due settimane a Barcellona per il Gran Premio di Spagna.