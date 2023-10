F1 | Verstappen ritorna in pole nella Sprint Shoot-Out di Austin, primi tre in meno di un decimo

F1 GP Stati Uniti risultati Sprint Shoot-Out – Max Verstappen ha ribaltato l’esito della qualifica di ieri pomeriggio ed ha ottenuto la pole position nella Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione combattuta ed equilibrata, come avvenuto anche ieri, l’olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle di soli 55 millesimi Charles Leclerc, bravo a confermare l’ottimo feeling della Ferrari al Circuit of the Americas. Da notare che il Campione del Mondo ha fermato il crono sull’1’34″538, mentre in terza posizione – distante solo 69 millesimi dal suo tempo – si è classificato Lewis Hamilton, visibilmente soddisfatto del comportamento della W14.

Lando Norris ha ottenuto l’ultima piazzola in seconda fila, con il quarto tempo, seguito alle spalle dall’altra McLaren di Oscar Piastri, visibilmente più competitivo rispetto alle sessioni di ieri, e l’altra Ferrari di Carlos Sainz, oltre alla Red Bull di Sergio Perez, sempre più in difficoltà con la RB19 (anche se il messicano non ha avuto a disposizione soft nuove nella SQ3). Stessa situazione anche per Alexander Albon e Pierre Gasly, rispettivamente in nona e decima posizione. Prosegue il fine settimana negativo invece per l’Aston Martin, dato che Fernando Alonso e Lance Stroll – rispettivamente 12° e 14° – non sono riusciti a superare la tagliola della Q2.

Appuntamento a mezzanotte, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della Sprint di questo Gran Premio degli Stati Uniti. I piloti si contenderanno i primi punti del week-end sulla distanza di 100 km.

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION Almost nothing in it between the top four 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/aoZZt0NwrE — Formula 1 (@F1) October 21, 2023