F1 | GP Singapore, la griglia di partenza

F1 GP Singapore griglia di partenza – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ad una performance superlativa, Carlos Sainz è riuscito a conquistare la seconda partenza al palo consecutiva della stagione, ottenendo un crono di 1’30″984, pochi millesimi più rapido della Mercedes di George Russell e dell’altra Ferrari di Charles Leclerc.

Chiuderà la seconda fila Lando Norris, in pista con l’unica McLaren dotata dell’ultimo pacchetto di aggiornamenti, seguito a ruota da Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Fernando Alonso. Esteban Ocon troverà posto in ottava posizione, mentre la quinta fila sarà occupata da Nico Hulkenberg e Liam Lawson. Sabato disastroso infine per le Red Bull: Max Verstappen scatterà dall’11° posizione, mentre Sergio Perez aprirà la settima fila con la 13° posizione.

Appuntamento alle 14.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD, per lo start di questo Gran Premio di Singapore che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.

GP Singapore, la griglia di partenza

1° FILA

1) Carlos Sainz

2) George Russell

2° FILA

3) Charles Leclerc

4) Lando Norris

3° FILA

5) Lewis Hamilton

6) Kevin Magnussen

4° FILA

7) Fernando Alonso

8) Esteban Ocon

5° FILA

9) Nico Hulkenberg

10) Liam Lawson

6° FILA

11) Max Verstappen

12) Pierre Gasly

7° FILA

13) Sergio Perez

14) Alexander Albon

8° FILA

15) Yuki Tsunoda

16) Valtteri Bottas

9° FILA

17) Oscar Piastri

18) Logan Sargeant

10° FILA

19) Guanyu Zhou

20) Lance Stroll