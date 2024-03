DIRETTA F1 | GP Australia 2024: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Qualifiche GP Australia – Seguite con noi la sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la buona prestazione mostrata nelle libere, la Ferrari cercherà la pole position sul tracciato dell’Albert Park, primo aspetto per provare ad inseguire una vittoria che ancora ormai da troppo tempo. Attenzione però alla Red Bull, specialmente con Max Verstappen, pronta come sempre a dire la propria per le posizioni di vertice dello schieramento. Interessante anche la sfida tra McLaren, Aston Martin e Mercedes per le altre posizioni dello schieramento.

DIRETTA QUALIFICHE GP AUSTRALIA A PARTIRE DALLE 6.00