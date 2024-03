Diretta F1 | GP Australia 2024: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 1 GP Australia – Amici di Motorionline, buongiorno o forse è il caso di dire buonanotte (!) e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio d’Australia. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Melbourne dove alle 14:30 partirà appunto la prima sessione di libere che rivedrà al volante Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari, operato di appendicite due settimane fa, ha ricevuto l’ok dai medici e valuterà le sue condizioni proprio in questa sessione per decidere se continuare o meno il weekend.

