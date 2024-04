DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove alle 07:00 si spegneranno i semafori per dare il via al Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Davanti a tutti in prima fila scatteranno le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, seguiti da Lando Norris e Carlos Sainz. Fernando Alonso ed Oscar Piastri scattano dalla terza fila, a precedere Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A completare la quinta fila, troviamo George Russell e il pilota di casa, Yuki Tsunoda.

