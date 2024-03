DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024: LIVE Gara [LIVE TIMING E COMMENTO]

Diretta GP Arabia Saudita – Tutto pronto a Jeddah per la partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Grazie alla pole position conquistata nelle qualifiche di ieri, Max Verstappen scatterà davanti a tutti, mentre alle sue spalle di posizioneranno Charles Leclerc e Sergio Perez. Una coppia che “scoppia” e vogliosa non solo di mettersi in mostra, ma anche di giocarsela con il messicano, comunque il favorito numero uno per la conquista del gradino più alto del podio sulle sponde del Mar Rosso.

Fernando Alonso completerà la prima fila, mentre alle sue spalle di posizioneranno le McLaren (Oscar Piastri e Lando Norris) e le Mercedes (George Russell e Lewis Hamilton), i cui piloti non sono ancora riusciti ad ottimizzare il potenziale della W15. A completare la top dieci Yuki Tsunoda, sempre davanti a Daniel Ricciardo in questo fine settimana di Jeddah, e Lance Stroll. 11° invece il debuttante Olivier Bearman, il quale scenderà in pista in sostituzione di Carlos Sainz, costretto ieri mattina ad un’operazione all’appendice. Lo spagnolo ragià avviato il periodo di riprese e dovrebbe presentarsi senza problemi ai nastri di partenza del prossimo round in Australia.

