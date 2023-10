F1 | Piastri svetta nel sabato pomeriggio di Losail: gli highlights della Shoot-Out [VIDEO]

F1 Shoot-Out GP Qatar – Vi riportiamo gli highlights della Shoot-Out valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione gestita magistralmente, nonostante il gran caldo e il poco grip presente sulla pista, Oscar Piastri è riuscito a staccare la pole position nella mini-gara da 100 km, lasciandosi alle spalle l’altra McLaren di Lando Norris – autore di un pesante errore nell’ultimo tentativo della qualifica – e la Red Bull di Max Verstappen, clamorosamente protagonista di un colpo a vuoto nella SQ3 conclusiva della sessione.

Uno stop che l’olandese proverà a riscattare già questa sera, dove avrà la possibilità di chiudere matematicamente ogni discorso relativo alla classifica del mondiale Piloti. Quarta e quinta piazza per George Russell e Carlos Sainz, seguiti da Charles Leclerc – ancora in netta difficoltà col posteriore – un magistrale Nico Hulkenberg e Sergio Perez. Completano la graduatoria della top dieci Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

Solo 13° l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, autore di due track limits in SQ2 che non gli hanno permesso di superare la tagliola della seconda manches di qualifica. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per lo start della mini-gara sul tracciato qatariota del Losail International Circuit.