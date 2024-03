F1 | GP Australia, risultati libere 3: Leclerc detta il passo, tre piloti in meno di un decimo

F1 GP Australia – Charles Leclerc ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, dopo il miglior tempo ottenuto ieri notte (pomeriggio australiano, ha fermato il cronometro dell’1’16″714, appena venti millesimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen, il quale ha trovato il giro proprio nei momenti conclusivi della sessione.

Un pacchetto di mischia che, considerando anche Carlos Sainz con la gomma media, si darà battaglia nella qualifica in programma tra poche ore. Da segnalare che l’iberico, terzo, ha contenuto il distacco in appena 70 millesimi, segno di una Ferrari pronta per giocarsi le posizioni importanti dello schieramento. Lewis Hamilton si è classificato in quarta posizione, davanti all’altra Mercedes di George Russell, mentre in sesta, settima e ottava posizione hanno trovato posto Fernando Alonso, Sergio Perez ed Oscar Piastri.

Lance Stroll e Lando Norris, infine, hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti in top dieci. Appuntamento alle 6.00 per la sessione di qualifica dal tracciato dell’Albert Park.

FP3 CLASSIFICATION Tight at the top in final practice 😮 Bring on quali! 🤩 #F1 #AusGP pic.twitter.com/Ibd7MPZmOH — Formula 1 (@F1) March 23, 2024