Ferrari | Arthur Leclerc e Bearman debuttano con la F1-75 a Barcellona

Prima volta in Formula 1 per Arthur Leclerc. Il fratellino di Charles, da poco integrato nella squadra come pilota sviluppo è sceso in pista nella giornata di ieri sulla F1-75, la vettura del 2022 per una giornata di test sul tracciato del Montmelò. Insieme al giovane monegasco c’era Oliver Bearman, riserva dei titolari per questa stagione insieme ad Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. Diversi i giri per i due ragazzi così da prendere confidenza con una monoposto di Formula 1. Dall’altra parte del garage c’era invece la squadra titolare, impegnata in una due giorni di test Pirelli. Charles Leclerc e Sainz hanno infatti rivisto la SF-23 per provare le gomme 2025, mentre nella giornata di oggi si alterneranno alla guida delle due vetture, quella del 2022 e quella del 2023, per svolgere diverse prove comparative.



