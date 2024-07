Red Bull | Incidente Perez, Marko ha perso la pazienza: “Dopo Spa decideremo il suo futuro”

Il periodo nero di Sergio Perez continua senza sosta. Il pilota della Red Bull è andato a sbattere anche nella Q1 di Budapest, sfasciando nuovamente la sua vettura, come avvenuto due settimane fa a Silverstone, sempre nella prima sessione di qualifica, andando a sbattere e danneggiando notevolmente la monoposto, con una conta non indifferente. Helmut Marko, consigliere del team di Milton Keynes sembra aver perso la pazienza, e dopo la bandiera a scacchi di oggi, parlando ai tedeschi Sky non ha usato mezzi termini alla domanda sul futuro di Perez: “Aspettiamo fino alla prossima gara a Spa, dopodiché prenderemo una decisione sul suo futuro”.

Parole che non hanno bisogno di interpretazioni, anche perché proprio in Belgio scade di fatto quella clausola che vuole determinate prestazioni da parte del messicano, si parla di meno di 100 punti di distacco da Verstappen, obiettivamente irrealizzabile, a meno che Checo non vinca le prossime due gare prima della pausa estiva e Max faccia un doppio zero. Sembra quindi essere arrivata al capolinea l’avventura di Perez con la Red Bull, e forse in Formula 1. Incredibile pensando al rinnovo biennale firmato poco più di un mese fa.