F1 | Troppo giovane: negato a Verstappen l’affitto di una Mercedes

Disavventura abbastanza singolare per Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 infatti non ha potuto affittare una Mercedes AMG GT in Portogallo perché ritenuto troppo giovane. Per poter guidare quella vettura, il pilota olandese dovrebbe avere almeno 30 anni. Sono queste infatti le regole della Sixt, l’azienda di noleggio che ha sì rispettato le normative per quanto concerne le coperture assicurative, ma sicuramente ha dato vita a un caso più che curioso. Il tutto è avvenuto il 18 dicembre scorso, quando Max è andato in Algarve insieme ad amici e parenti per passare un paio di giorni insieme. Nell’occasione ha anche provato una Ferrari 296 GT3 per il suo team Verstappen.com in una sessione di due giorni sul tracciato di Portimao, affittato per l’occasione. Stando a quanto riportato da The Sun, il campione di Formula 1 voleva anche una Mercedes GT3, ma è rimasto scioccato dal fatto che non potesse averla per le regole sopracitate, e che riguardano tutti, indistintamente. La compagnia gli ha quindi concesso una BMW che non potesse superare i 250 km/h di velocità massima.