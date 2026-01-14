Formula 1News F1

"Verstappen? Mi ha reso la vita davvero difficile", ha detto Lando

di Peppe Marino14 Gennaio, 2026
Formula 1 | Norris elogia Piastri: “Diventerà campione del mondo”

Il 2025 ha segnato il punto più alto della carriera di Norris. Non una stagione perfetta sotto ogni aspetto, ma sufficiente per costruire, gara dopo gara, il percorso verso il primo titolo mondiale. Al settimo anno con il team di Woking, il britannico ha finalmente avuto a disposizione la monoposto più competitiva della griglia e, alla fine della fiera, ha saputo sfruttarla, capitalizzando i momenti chiave del campionato. A farne le spese è stato Oscar Piastri, brillante nella prima parte dell’anno ma meno incisivo nel finale, quando la pressione ha iniziato a pesare.

Il britannico ha scelto parole chiare per aprire la nuova stagione di Formula 1, ribadendo quanto il clima interno alla McLaren rappresenti un valore centrale dopo un anno intenso e complesso. Il campione del mondo in carica non ha nascosto la propria convinzione sul futuro del compagno di squadra, indicando nell’australiano un inevitabile protagonista dei prossimi campionati.

Nonostante una sfida interna potenzialmente esplosiva, la squadra è riuscita (con fatica) a evitare fratture. La gestione di Zak Brown e Andrea Stella ha permesso ai due piloti di affrontare il mondiale con pari opportunità, quantomeno sulla carta. Episodi isolati non hanno mai compromesso un rapporto rimasto solido, lontano da tensioni storiche vissute in passato da altri team.

Norris: “Oscar e Max sono due piloti velocissimi”

“Le battaglie che ho avuto con Max sono state incredibili – ha detto Lando. Forse non mi sono sempre piaciute, ma alcune sì. Condividere il tempo in pista e combattere contro un campione del mondo è fantastico, e sicuramente anche contro Oscar, che diventerà campione del mondo. Ho avuto due piloti che sono stati davvero veloci e mi hanno reso la vita molto difficile per tutto il 2025. Oscar era lì fin dalla prima gara, e sapevo che sarebbe stato il rivale più duro da battere, e non si può mai battere Max; è Max. Non ci siamo mai riusciti, e per chiunque pensasse che si sbagliassero, lui ha dimostrato che si sbagliavano”.

Il rispetto per Verstappen emerge con forza, così come la soddisfazione per aver affrontato una concorrenza di altissimo livello senza perdere equilibrio e lucidità. Norris rivendica la maturità mostrata dal gruppo McLaren nel gestire una pressione costante, trasformandola in un punto di forza.

“Sono felice, perché abbiamo mantenuto la calma ed eravamo pronti a raggiungere il nostro obiettivo, ed è stato sicuramente un piacere lottare contro Max, un quattro volte campione del mondo. Mi sono davvero goduto la stagione per questo, anche se mi hanno reso la vita difficile per molto tempo, sono quelli i momenti che apprezzo di più”.

