Mercedes | Wolff soddisfatto del podio di Hamilton in Messico

La Mercedes sorride per il risultato complessivo del Gran Premio del Messico. Lewis Hamilton ha portato a casa il secondo posto, condito dal giro più veloce ottenuto nel finale, e facendo un computo dei punti conquistati da lui e dal compagno di squadra, mantiene invariato il vantaggio di 22 punti nei confronti della Ferrari per la lotta nella piazza d’onore nel mondiale costruttori. Al tempo stesso, il sette volte campione del mondo vuole raggiungere Perez nella classifica piloti. Non è andata benissimo invece a Russell, sesto e con gomme finite negli ultimi giri.

“Avevamo una macchina forte, quindi sono contento del risultato – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Una volta che Lewis ha preso aria pulita, i tempi sul giro sono stati buoni, e ha portato a casa anche il punto extra a fine gara. Il ritmo delle ultime gare è stato incoraggiante, e la gestione delle gomme in Messico non era semplice, visto che pochi gradi di temperatura facevano tutta la differenza di questo mondo. George è stato sfortunato, i suoi pneumatici hanno avuto un degrado importante, quindi non si è potuto difendere come avrebbe voluto e potuto. E’ comunque un ottimo risultato anche per lui, tenendo la posizione su Ricciardo nell’ultimo giro. Non sappiamo ancora come andrà in Brasile, ma dobbiamo tenere i piedi per terra, perché faremo del nostro meglio sperando di lottare per traguardi di prestigio”.