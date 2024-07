F1 | Red Bull, Verstappen promuove gli aggiornamenti di Waché

Budapest – Max Verstappen conquista la seconda posizione nelle FP2, dopo aver lasciato la prima posizione a Lando Norris, ormai suo nemico giurato in pista. L’olandese ha testato la nuova RB20, la prima con gli aggiornamenti che non vedono la firma di Adrian Newey: mentre il tecnico inglese è ancora alla ricerca di una nuova sfida, la Red Bull continua il suo lavoro affidandosi a Pierre Waché, che intraprende una direzione controcorrente rispetto a quella di Newey. I risultati sembrano essere positivi – Verstappen infatti segna anche una ottima simulazione gara – ma anche Sergio Perez, con la vecchia vettura, sembra essere più che a suo agio, segnando uno dei suoi migliori venerdì.

“Credo sia stata una buona giornata con gli aggiornamenti. Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare per ottimizzare la vettura, ma credo che abbiamo iniziato col piede giusto. E’ importante affinare ogni dettaglio per arrivare ad avere il miglior set-up possibile per la qualifica. Ovviamente le FP2 sono state interrotte dalla bandiera rossa e non siamo riusciti a completare il long run come programmato, ma è andata così per tutti”.