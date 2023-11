Formula 1 | Ferrari, tante informazioni positive nella notte di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto i due migliori tempi nelle prove libere del Gran Premio di Las Vegas, sul nuovo circuito denominato Las Vegas Strip. Le operazioni in pista si sono concluse alle quattro di notte e il bilancio di giornata è stato condizionato da quanto è accaduto nella prima delle due sessioni in programma. Domenica lo spagnolo dovrà infatti scontare dieci posizioni di penalità sullo schieramento per la sostituzione del pacco batterie, un cambio reso necessario dopo che Carlos – nella prima sessione poi interrotta dalla bandiera rossa proprio per questo incidente – aveva colpito con la sua vettura un tombino sollevato dalla monoposto che precedeva la sua. L’urto con l’oggetto metallico fuoriuscito dalla sua sede ha provocato danni gravissimi, al punto che sulla SF-23 numero 55 è stato necessario sostituire, oltre al pacco batterie, anche telaio, power unit e centralina.

FP1. Prima della sospensione, il turno inaugurale ha visto Leclerc e Sainz andare in pista con gomme Soft e percorrere in tutto quattro giri, con il monegasco che al momento dell’interruzione aveva appena stabilito il miglior tempo con un pur poco rappresentativo 1’40”909.

FP2. Appena la Ferrari di Carlos è tornata ai box, la squadra si è messa al lavoro e, anche approfittando del ritardo di due ore dovuto ai controlli in pista in vista della seconda sessione – il semaforo verde è scattato alle ore 2.30 – è riuscita a mettere lo spagnolo in condizione di girare fin dal primo dei 90 minuti messi a disposizione dalla direzione gara per compensare il tempo perso nella prima. La priorità, come sempre quando si tratta del debutto su un circuito cittadino, è stata girare quanto più possibile per iniziare a prendere le misure alla Las Vegas Strip (come dimostrano le 78 tornate completate da Charles e Carlos, 39 per ciascuno). I piloti della Scuderia hanno sfruttato tre treni di gomme Soft per simulare la qualifica e uno di Medium quando si è deciso di caricare carburante per provare in configurazione gara. Con la mescola più morbida Charles e Carlos hanno ottenuto i tempi di riferimento in, rispettivamente, 1’35”265 e 1’35”782, mentre sul passo gara entrambi i piloti hanno girato con un ritmo costante.

Domani qualifica. Scesi dalle monoposto, i piloti hanno raggiunto il resto della squadra in briefing, dove sono rimasti fino alle luci dell’alba per preparare al meglio la qualifica che si disputerà alle 24 locali di oggi (9 CET di sabato) e il Gran Premio che scatterà alle 22 di sabato (7 CET di domenica).