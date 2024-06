Mercedes | Hamilton: “Ne avevo di più, non una gran qualifica”

Pomeriggio piuttosto complicato per Lewis Hamilton nelle qualifiche Sprint di Zeltweg. Il sette volte campione del mondo inglese non è riuscito a fare meglio della sesta posizione, obiettivamente deludente considerando l’ottima prestazione nelle prove libere, dove sembrava avere un feeling migliore con la W15, avendo percorso ben 39 giri con le hard. Forse è stato questo il motivo principale delle sue difficoltà, ovvero il non aver provato altri compound in mattinata. Russell ha fatto meglio di lui questa volta, ma poco male, visto che il clou del weekend inizierà domani pomeriggio con le qualifiche della gara vera, quella di domenica.

“Oggi ho avuto una qualifica Sprint difficile – ammette Hamilton. Le prove sono state buone e la macchina si è comportata bene. Non penso che avessimo il ritmo per lottare per la pole position, ma probabilmente avevamo più velocità di quella mostrata. Non sono soddisfatto di nessuno dei miei giri e le qualifiche sono state nel complesso una sessione piuttosto complicata. La garetta di domani sarà impegnativa: non è facile sorpassare da queste parti e partire dalla sesta posizione ci rende il compito ancora più difficile. Se non sarà una gara movimentata, non credo che saremo in grado di guadagnare molte posizioni. Noi continueremo comunque a dare il massimo: i nostri obiettivi principali però sono ovviamente le qualifiche del pomeriggio e la gara di domenica”.