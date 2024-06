Ferrari | Missione rimonta per Sainz e Leclerc nella Sprint in Austria

F1 Ferrari GP Austria – La Scuderia Ferrari HP nella Sprint Race di domani prenderà il via dalla quinta posizione con Carlos Sainz e dalla decima con Charles Leclerc. In una sessione lottata sul filo dei centesimi lo spagnolo ha mancato per un soffio la seconda fila, mentre il suo compagno di squadra è stato penalizzato da un problema in pit lane che gli ha fatto perdere alcuni secondi preziosi. Come conseguenza Charles non è riuscito a far segnare un tempo prima della conclusione della sessione e dovrà schierarsi al via dalla decima posizione.

Ferrari, una SQ3 da dimenticare in Austria

A Carlos e Charles è bastato un solo tentativo con gomme Medium in SQ1 ed SQ2 per passare il turno e accedere alla fase finale. A quel punto sulle SF-24 sono state montate gomme Soft per un unico giro lanciato. Tutte le vetture hanno atteso i minuti finali per scendere in pista: Carlos ha fatto segnare 1’05″126, a 68 millesimi dalla quarta posizione in seconda fila di George Russell, mentre sulla vettura di Charles, incolonnata con le altre in attesa di uscire dalla pit lane, è entrato in funzione l’antistallo che ha poi portato allo spegnimento del motore.

Domani la gara breve del week-end e le qualifiche

Il monegasco ha riavviato la sua vettura ed è andato in pista cercando di non prendere la bandiera a scacchi che era ormai imminente. Leclerc è transitato sul traguardo due secondi dopo la fine della sessione e non è stato dunque in grado di far segnare un tempo valido, chiudendo decimo. La gara Sprint, che prevede 24 giri, scatterà domattina alle ore 12 CEST e offrirà alla squadra indicazioni utili anche in vista della gara di domenica. Nel pomeriggio, alle 16, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio vero e proprio, in programma domenica alle ore 15.