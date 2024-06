F1 | Disastro Racing Bulls: nona fila in Spagna per Tsunoda e Ricciardo

Un vero e proprio disastro fino a questo momento per la Racing Bulls nel Gran Premio di Spagna. La VCARB01 è dotata del nuovo e corposo pacchetto di aggiornamenti, ma che fino a questo momento non ha ottenuto i risultati sperati, anzi, ha dato in mano a Tsunoda e Ricciardo una vettura che non è riuscita a fare meglio della diciassettesima e diciottesima posizione in qualifica, e infatti entrambi i piloti scatteranno dalla nona fila, davanti alle sole Williams. Forse ci vorrà tempo per assimilare gli sviluppi, ma le sensazioni dopo la giornata del sabato sono tutt’altro che positive.

“Abbiamo faticato a trovare il passo questo fine settimana, provando diverse cose per cercare di migliorare – ha ammesso Tsunoda. In qualifica è andata meglio che nelle prove libere, almeno posso dire di essere contento del mio giro e sento di essere riuscito a sfruttare al massimo il pacchetto attuale. Le ultime gare sono andate bene e credo sia importante affrontare questo momento più complicato stando tutti uniti. È una buona opportunità per imparare dalle nostre difficoltà e crescere come squadra. La cosa più importante è rimanere positivi, e sicuramente lo faremo”.

“È un fine settimana difficile – conferma Ricciardo. Abbiamo molte componenti nuove sulla vettura e dobbiamo ancora capire il modo migliore per farle funzionare. Ieri abbiamo cercato l’equilibrio e durante la notte abbiamo fatto delle importanti modifiche. In qualifica, la macchina sembrava molto migliorata. Abbiamo fatto progressi in termini di feeling e bilanciamento, ma purtroppo siamo ancora in una situazione difficile in termini di cronometro. Essere fuori dalla Q1 con entrambe le vetture, soprattutto utilizzando tre set di soft ciascuno, dimostra che al momento non abbiamo passo. C’è ancora molto da scoprire e continueremo a lavorare. Domani passerà velocemente, ma ci aspettano alcune gare con caratteristiche simili a questa pista, quindi dobbiamo ovviamente capire cosa ci sta mancando”.