F1 | McLaren, Norris si prende la Spagna: “Sono qui per vincere!”

Seconda pole position in carriera per Lando Norris. Il pilota della McLaren, con un gran giro ha beffato Max Verstappen per soli 20 millesimi. La MCL38 si conferma una vettura super performante, e a detta di molti la favorita per la vittoria della gara di domani. Beh, finora le premesse sono state rispettate, ma occhio al tre volte campione del mondo olandese, il quale riesce sempre ad andare oltre alle potenzialità e alle difficoltà della sua monoposto. La strada fino alla prima curva, dopo lo spegnimento dei semafori, è bella che lunga, e ci aspetta una battaglia serrata considerando anche la presenza di Hamilton, agguerrito più che mai.

“Sono super, super felice – ha detto Norris. Siamo stati vicini ai primi per tutto il fine settimana, ma avevamo bisogno di fare un giro perfetto e a quanto pare ce l’abbiamo fatta. Siamo stati veloci negli ultimi due mesi e abbiamo probabilmente mancato la pole fino a questo momento perché non siamo stati in grado di fare tutto alla perfezione in qualifica. Oggi per l’ultimo tentativo abbiamo fatto alcune modifiche, trovato alcuni punti dove fare piccoli miglioramenti e tutto ha funzionato alla grande. Siamo in un’ottima posizione per trasformare la pole in una vittoria, ma sarà durissima contro Max, Lewis e tutti coloro che stanno dietro, ma siamo forti da Miami, qui per vincere, e questo è sicuramente il nostro obiettivo”.