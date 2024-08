Mercedes | GP Monza, solo mezz’ora di prove libere per Russell

Venerdì particolarmente complicato per George Russell a Monza. Il pilota inglese ha partecipato solo alla seconda sessione di prove libere, avendo ceduto la sua macchina ad Antonelli in mattinata. Purtroppo, il giovane bolognese è andato a muro dopo pochi minuti, colpendo violentemente le barriere alla Parabolica e causando danni significativi alla W15. Di conseguenza, il pilota inglese è riuscito a prendere parte solo a metà del secondo turno di libere, a sua volta condizionato da un’ulteriore bandiera rossa provocata dall’uscita di Magnussen alla seconda curva di Lesmo. Russell ha chiuso la giornata in sesta posizione, con il suo tentativo su gomma soft avvenuto in prossimità della bandiera a scacchi, mentre gli altri piloti erano impegnati nella simulazione del passo gara.

“Prima di tutto, sono sollevato nel vedere che Kimi sta bene – ha detto Russell. Non è mai piacevole assistere a un incidente di quella portata, e la cosa più importante è che non si sia fatto male. I meccanici hanno svolto un lavoro straordinario nel preparare la macchina per le PL2. Siamo riusciti a completare una buona mezz’ora di giri sia prima che dopo la bandiera rossa, quindi un grande ringraziamento va a loro”.

“La macchina sembra comportarsi bene: Lewis ha fatto un ottimo lavoro portandosi in testa alla classifica dei tempi. Ho completato un paio di giri veloci verso la fine della seconda sessione, ma il mio principale obiettivo era concentrarmi sul long run. La riasfaltatura della pista ha comportato un notevole aumento del grip nel corso della giornata. Dovremo fare attenzione a come si evolverà la situazione nel resto del weekend. Abbiamo raccolto una grande quantità di dati da analizzare, anche se, personalmente, non è stato il venerdì più produttivo che abbia mai avuto”.