F1 | GP Singapore, prove libere 2: Norris e Leclerc si invertono le posizioni [RISULTATI]

F1 GP Singapore – Lando Norris e Charles Leclerc si sono invertiti le posizioni al vertice della classifica nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il secondo crono ottenuto in mattinata, l’inglese ha fissato la livella del pomeriggio in 1’30″727, lasciandosi dietro il monegasco della Ferrari per appena 58 millesimi.

Un’equilibrio incerto che ribadisce quanto Ferrari e McLaren siano vicine nel veloce cittadino che si snoda all’interno di Marina Bay. Più attardato Carlos Sainz, terzo come questa mattina ma lontano dal crono dell’alfiere della McLaren di ben sei decimi. In ogni caso lo spagnolo si è rivelato competitivo in tutte le condizioni di utilizzo della monoposto e, con i giusti accorgimenti sul piano del setup, potrà giocarsela con il compagno di squadra nel prosieguo di questo fine settimana.

Quarto l’ottimo Yuki Tsunoda con una Racing Bulls in modalità d’assalto, seguito a ruota da Oscar Piastri – ancora non totalmente soddisfatto del feeling con la monoposto – e dall’altra RB di Daniel Ricciardo, pronto a giocarsi le proprie chance in un fine settimana chiave per il rispettivo futuro a Faenza. Chiudono la graduatoria della top dieci, infine, George Russell, Sergio Perez, Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, mentre non è riuscito a fare meglio del 15° riscontro Max Verstappen. Un pomeriggio complicato per entrambi che dovrà spingere le rispettive squadre a trovare dei correttivi in vista delle libere di domani.

Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di attività a Marina Bay. Un’ora che servirà alle squadre per apportare gli ultimi cambiamenti in vista della qualifica che scatterà alle 15.30.

FP2 CLASSIFICATION: Norris leads the two Ferraris heading into Saturday #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mAoKg7wLZ9 — Formula 1 (@F1) September 20, 2024