McLaren | Norris tocca le barriere a Singapore: “Ho sempre avuto tutto sotto controllo”

Con la terza vittoria della sua stagione e in carriera, Lando Norris riduce il distacco su Verstappen a 52 punti, guadagnandone “solo” sette a Singapore, visto che il campione olandese, con una magia al sabato, è riuscito a piazzarsi in prima fila nonostante la sua Red Bull non sia propriamente in grado di competere con la McLaren, ma approfittando degli errori dei due Ferrari e di Piastri, Max ha potuto limitare i danni. L’inglese a bordo della MCL38 ha letteralmente dominato a Marina Bay, non mancando però in qualche distrazione di troppo e che poteva costargli la vittoria e anche la speranza di andare a vincere il campionato del mondo.

“Ho sempre avuto tutto sotto controllo – ha detto Norris parlando degli errori commessi in gara. Ho fatto un bloccaggio quando non avrei dovuto, è stato piuttosto scioccante, ma quando mi sono avvicinato ai doppiati ho avuto tante turbolenze ed aria sporca dalle macchine che mi stavano davanti e stavo spingendo, ero al limite e ne ho pagato il prezzo avvicinandomi un po’ troppo ai muretti. Ho mantenuto tutto sotto controllo e sono riuscito a continuare, aprendo un certo distacco controllando bene la gara”.

“E’ una pista difficile, a volte ci si avvicina troppo alle barriere, ma questa è Singapore. Fisicamente non ho sofferto tanto, all’inizio ho spinto tanto e qui non si respira mai, si va sempre al massimo, ed è certamente la gara più dura che abbia mai fatto qui, anche più dell’anno scorso, ma era quella che volevo fare, mi sentivo a mio agio. E’ una sfida a livello fisico e mentale riuscire a domare tutto fino alla fine, e devo dire che mi è piaciuta. Il sogno mondiale? Sono contento di questo weekend, è andato come volevo andasse, dobbiamo continuare a lavorare così”.