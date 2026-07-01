Formula 1 | La livrea speciale della McLaren per il weekend di Silverstone

La McLaren cambierà veste per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone, le MCL40 di Lando Norris e Oscar Piastri scenderanno in pista con una livrea speciale realizzata in collaborazione con il partner tecnologico Google Gemini. L’operazione, legata alla campagna denominata “Spark What’s Next”, unisce le esigenze di sponsorizzazione a una precisa ricorrenza storica, richiamando direttamente le origini del team inglese nella massima categoria del motorsport.

Il design scelto per l’appuntamento di casa trae ispirazione dalla McLaren M2B, la prima monoposto della scuderia che debuttò nel mondiale del 1966 sul circuito di Monaco. Fu proprio in quell’anno, sul circuito di Silverstone, che il fondatore Bruce McLaren conquistò il primo punto iridato nella storia del team, avviando un percorso sportivo che oggi conta sessant’anni di attività. Questa nuova veste grafica si inserisce all’interno di un percorso celebrativo iniziato all’inizio della stagione, quando la squadra ha tagliato il traguardo del millesimo Gran Premio della sua storia. Per l’occasione, a Monte Carlo, il due volte campione del mondo Mika Häkkinen aveva rinfrescato la memoria degli appassionati guidando la storica M2B originale per un giro d’onore sul tracciato cittadino.

La carrozzeria speciale per Silverstone connette dal punto di vista visivo il passato e il presente della squadra, applicando i riferimenti cromatici della prima vettura alle linee aerodinamiche della MCL40. Il parallelismo evidenzia l’evoluzione ingegneristica della Formula 1 moderna, dove i ritmi di sviluppo sono esasperati. I dati tecnici indicano che nell’arco di un singolo campionato una monoposto subisce circa diciottomila modifiche di dettaglio tra aerodinamica, meccanica e componenti interni. Il confronto tra la semplicità strutturale della M2B del 1966 e la complessità computazionale della vettura attuale mostra come la ricerca della prestazione si sia spostata progressivamente verso la gestione e l’analisi dei dati in tempo reale.

McLaren: la partnership con Google Gemini

In questo scenario si colloca l’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale di Google nei flussi di lavoro della scuderia di Woking. La collaborazione non si limita alla presenza dei loghi sulla scocca, ma prevede l’utilizzo operativo delle piattaforme Gemini sia in fabbrica sia sulla pista. Nel reparto creativo e nella gestione del brand, la squadra utilizza i modelli Nano, Banana e Omni per accelerare l’ideazione dei concept grafici, lo sviluppo dei materiale visivi e la pianificazione delle campagne promozionali. Questo consente ai designer di elaborare e scartare rapidamente le opzioni stilistiche, ottimizzando i tempi di produzione dei contenuti.

L’applicazione più rilevante dal punto di vista sportivo avviene però sul muretto box e nelle postazioni degli ingegneri di pista. Durante i weekend di gara, la gestione del tempo è un fariante discriminante per il risultato finale. McLaren ha implementato la piattaforma Gemini Enterprise per supportare il personale tecnico nelle decisioni strategiche prese sotto pressione. Sfruttando l’infrastruttura di Google Cloud, il team ha sviluppato uno strumento interno che permette agli ingegneri di consultare e interpretare immediatamente il complesso regolamento sportivo della FIA. Durante le fasi concitate di una corsa, questo sistema riduce i tempi di verifica delle procedure, consentendo di valutare scenari di penalità o finestre di sosta senza dover analizzare manualmente i testi normativi.

Inoltre, i tecnici di Woking stanno perfezionando un’interfaccia in linguaggio naturale basata sempre sulle architetture Gemini Enterprise. Questo strumento ha il compito di interrogare in simultanea database differenti che in precedenza operavano in modo isolato. L’obiettivo è permettere agli ingegneri di estrarre e incrociare in pochi secondi flussi di dati eterogenei, come le metriche storiche dei tempi sul giro, il degrado degli pneumatici e i parametri telemetrici, velocizzando l’analisi delle prestazioni cronometriche sia durante le sessioni di prova sia nell’analisi post-gara.

Livrea McLaren a Silverstone, le parole dei vertici

Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing, ha commentato l’iniziativa: “La nostra livrea di Silverstone celebra le nostre origini e tutto ciò che abbiamo costruito da allora. La McLaren M2B rappresenta l’inizio di un percorso definito da un’innovazione incessante e dalla fiducia nelle possibilità, e questo design dà vita a quello spirito. La nostra partnership con Google Gemini si fonda sugli stessi principi. Insieme, stiamo esplorando come la tecnologia possa sbloccare nuove strade per innovare, iterare e spingere le prestazioni oltre i limiti, sia in pista che fuori. Questa livrea è una potente espressione di questa mentalità condivisa, che onora la nostra eredità guardando con decisione al futuro”.

Marvin Chow, Vice President, Consumer and AI Marketing di Google, ha dichiarato: “Dall’ispirazione di idee creative con l’app Gemini alla trasformazione sicura di complessi set di dati in informazioni in tempo reale a bordo pista con Gemini Enterprise, McLaren sta dimostrando cosa significa sfruttare la potenza dell’IA. Siamo entusiasti di continuare a esplorare nuovi modi in cui Gemini può alimentare la loro creatività, il loro business e la loro strategia a bordo pista”.

Oltre all’impegno agonistico in pista, l’operazione prevede un evento dedicato al pubblico a Londra. Al Truman Brewery, nella zona di East London, verrà allestito il Gemini Paddock, uno spazio espositivo temporaneo accessibile gratuitamente agli appassionati. La struttura aprirà il giovedì precedente il fine settimana di gara e rimarrà attiva fino alla conclusione del Gran Premio di Gran Bretagna. All’interno dello spazio, i visitatori potranno osservare da vicino la monoposto caratterizzata dalla livrea speciale e approfondire il funzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla squadra nel mondiale.