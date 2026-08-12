F1 | Perez-Williams, contatti per il 2027: il futuro in Cadillac è in bilico

Il futuro di Sergio Perez in Cadillac potrebbe non essere così scontato. Il pilota messicano è infatti finito al centro di alcune indiscrezioni che lo accostano alla Williams in vista della stagione 2027, nonostante abbia finora avuto un rendimento nettamente superiore a quello del compagno di squadra Valtteri Bottas nel difficile debutto della nuova scuderia americana in Formula 1.

Perez accostato alla Williams per il 2027

Secondo quanto riportato dal sito giapponese as-web.jp, Valtteri Bottas avrebbe firmato un contratto biennale con Cadillac senza una clausola di uscita. Un dettaglio che spiegherebbe la posizione molto netta assunta sia dal pilota finlandese sia dal team, che hanno respinto le indiscrezioni relative a un possibile arrivo di Colton Herta al posto di Bottas già dalla prossima stagione.

La situazione di Sergio Perez sarebbe invece meno definita. Nonostante le prestazioni positive mostrate dal messicano e il forte sostegno commerciale garantito dal suo Paese, il suo accordo con Cadillac potrebbe infatti essere valido, di fatto, soltanto per la stagione 2026.

Proprio per questo, secondo le indiscrezioni, sarebbero già avvenuti alcuni contatti con la Williams, dove il futuro di Carlos Sainz continua a essere oggetto di discussione.

Sainz resta la priorità di Vowles

James Vowles è intenzionato a confermare Sainz anche per il 2027, ma la permanenza dello spagnolo non appare ancora del tutto certa.

In caso di separazione, Sergio Perez potrebbe rappresentare un’alternativa particolarmente interessante per la Williams. Il messicano porta infatti con sé una grande esperienza maturata in Formula 1, oltre a un importante seguito commerciale e al sostegno di diversi sponsor messicani.

Perez, dal canto suo, non ha nascosto alcune perplessità sul modo in cui Cadillac sta affrontando lo sviluppo della propria monoposto.

Perez critica lo sviluppo della Cadillac

Parlando in occasione del Gran Premio d’Ungheria, il messicano ha ammesso che il processo di sviluppo della vettura si è rivelato particolarmente complicato.

“È stato molto complicato, per noi è stato davvero difficile sviluppare la macchina. Credo che fondamentalmente non abbiamo sviluppato abbastanza”.

Secondo il pilota, Cadillac dovrà rivedere profondamente i propri processi per riuscire a colmare il divario con le squadre più esperte.

“Chiaramente dobbiamo ripensare tutti i nostri processi per assicurarci di riuscire a sviluppare la vettura in modo molto più efficace, perché in Formula 1 è tutto incentrato sullo sviluppo”.

Cadillac ancora a zero punti

La nuova scuderia americana arriva alla pausa estiva senza aver ancora conquistato punti nel campionato e Perez ha sottolineato anche le difficoltà legate alla dipendenza da fornitori esterni.

“Non abbiamo ancora un processo ben definito”, ha dichiarato il messicano.

“Molti dei team che sono già affermati conoscono perfettamente il proprio processo di sviluppo. Per noi, invece, ci sono ancora molte variabili che stiamo cercando di comprendere”.

Una situazione comprensibile per una squadra al debutto, ma che secondo Perez deve essere affrontata rapidamente per permettere a Cadillac di crescere in vista delle prossime stagioni.

Perez guarda già al 2027

Nonostante le difficoltà, Perez ha ribadito di essere concentrato sul futuro del progetto Cadillac e sulla possibilità di migliorare la monoposto nei prossimi mesi.

“Adesso siamo arrivati al punto in cui iniziamo a concentrarci sul prossimo anno”, ha spiegato.

Il messicano si aspetta che la squadra continui a portare aggiornamenti sulla vettura per verificare la bontà del proprio processo di sviluppo.

“Credo che il team continuerà a spingere e porterà ancora qualche aggiornamento, per assicurarci di poter almeno dimostrare a noi stessi che il nostro processo di sviluppo è solido. Questo ci darà molta fiducia per il futuro”.

Al momento, dunque, il futuro di Perez resta da definire. Cadillac potrebbe puntare ancora sul messicano per il 2027, ma l’interesse della Williams apre uno scenario alternativo che potrebbe diventare concreto qualora Carlos Sainz decidesse di interrompere il proprio percorso con la squadra di Grove.