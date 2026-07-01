F1 | Button: “Hamilton può vincere a Silverstone”

Quello andato in scena domenica scorsa al Red Bull Ring, sede dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, ha rappresentato una brusca battuta d’arresto per la Ferrari. La scuderia di Maranello, che in Austria aveva introdotto anche il primo aggiornamento della power unit della stagione, non è mai riuscita a inserirsi nella lotta per il successo. Un epilogo ben diverso rispetto alle aspettative maturate dopo il trionfo conquistato due settimane prima a Barcellona.

Sul tracciato della Stiria, Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione, mentre Charles Leclerc non è andato oltre l’ottavo posto, un risultato che ha evidenziato i limiti del pacchetto a disposizione del Cavallino su una pista di motore. Ora l’attenzione si sposta su Silverstone, teatro del prossimo round iridato e circuito di casa per Hamilton, dove il sette volte campione del mondo spera di rilanciare le proprie ambizioni.

Nonostante il deludente weekend austriaco, Jenson Button è convinto che il britannico possa recitare un ruolo da protagonista davanti al proprio pubblico. Intervistato da Sky Sports News, il campione del mondo 2009 ha elogiato la prestazione del connazionale, sottolineando come il risultato finale non racconti quanto visto in pista.

“Lewis sta sicuramente arrivando con grande fiducia. L’ultima gara non è andata come sperava, ma non è stata colpa sua. Semplicemente, il pacchetto tecnico non era all’altezza”, ha spiegato Button.

L’ex pilota della McLaren, che ha condiviso con il connazionale l’esperienza in McLaren tra 2010 e 2012, ha poi messo a confronto il rendimento di Hamilton con quello del compagno di squadra Charles Leclerc, evidenziando come il britannico sia riuscito a ottenere il massimo dalla SF-26.

“Se lo confrontiamo con il suo compagno di squadra Charles Leclerc, che è considerato uno dei migliori, Lewis è uscito ancora una volta vincitore dal confronto – ha riferito il campione del mondo 2009 – È riuscito a gestire gli pneumatici molto meglio nella fase iniziale della gara e aveva un passo che il suo compagno non è riuscito a eguagliare. Non sarà soddisfatto del risultato finale, ma sa di aver ottenuto il massimo da ciò che aveva a disposizione. È il Lewis che conoscevamo un tempo: riesce a massimizzare ogni opportunità, ed è davvero bello rivederlo così”.

Secondo Button, Silverstone potrebbe rappresentare l’occasione giusta per vedere una Ferrari più competitiva. Le caratteristiche del circuito britannico, unite alle qualità di Hamilton su una pista che conosce alla perfezione, potrebbero infatti cambiare gli equilibri rispetto a quanto visto al Red Bull Ring.

“Arriverà a casa con fiducia, anche grazie a temperature leggermente più basse – ha proseguito Button – Dal punto di vista aerodinamico, la Ferrari è piuttosto competitiva. Silverstone è soprattutto un circuito in cui conta la potenza del motore, ma bisogna anche riuscire a mantenere alta la velocità in percorrenza di curva per essere efficaci sul rettilineo. Penso che arriverà a questo weekend convinto di avere una concreta possibilità di conquistare la vittoria”.

Button ha poi aggiunto: “È molto bravo a guidare una monoposto con un assetto molto reattivo sull’anteriore. A Silverstone questa è una caratteristica fondamentale: bisogna riuscire a mantenere alta la velocità nei tratti più veloci del circuito, ma anche affrontare al meglio i rapidi cambi di direzione. Credo che sia proprio questo uno dei suoi punti di forza. Quando l’ho avuto come termine di paragone, ho visto che era capace di guidare una vettura molto puntata sull’anteriore, che è anche la configurazione più veloce su una pista come Silverstone”.

Hamilton si presenta all’appuntamento britannico occupando la terza posizione nella classifica del Mondiale piloti, alle spalle del leader Andrea Kimi Antonelli e di George Russell, con un ritardo di 46 punti dal giovane italiano della Mercedes. Silverstone, inoltre, è uno dei circuiti più favorevoli della sua carriera: il pilota Ferrari vi ha conquistato ben nove vittorie, l’ultima nel 2024, stagione che ha chiuso il suo lungo e vincente capitolo con la Mercedes prima dell’approdo a Maranello.