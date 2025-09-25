Romain Grosjean torna in Formula 1 al Mugello con la Haas

Romain Grosjean sarà di nuovo al volante di una monoposto di Formula 1. L’ex pilota francese, oggi 39enne, guiderà la Haas VF-23 in occasione di un test TPC (Testing Previous Car) in programma venerdì 26 settembre al Mugello. Si tratta del primo ritorno in pista con una F1 per Grosjean dal Gran Premio del Bahrain 2020, interrotto bruscamente dal grave incidente che lo costrinse a chiudere la carriera nella massima serie. In quell’occasione, il transalpino riuscì a salvarsi da un impatto violentissimo e dal successivo incendio, riportando solo ustioni alle mani.

Il ritorno con la VF-23 e la presenza del vecchio team

La giornata al Mugello avrà un significato particolare: Grosjean tornerà a guidare per la squadra con cui ha corso cinque stagioni, dal 2016 al 2020. La sua ultima apparizione su questo tracciato risale al Gran Premio di Toscana del 2020, quando concluse al dodicesimo posto. A seguirlo in pista ci saranno diversi volti noti del suo passato in Haas. Tra questi il team principal Ayao Komatsu, che sarà nuovamente al suo fianco come ingegnere di pista, ruolo che aveva già ricoperto ai tempi della Lotus e nei primi anni in Haas. Insieme a lui anche Dominic Haines, oggi capo ingegnere Heritage, e Ian Staniforth, già meccanico numero 1 di Grosjean, ora responsabile del supporto al team race.

Komatsu ha commentato con soddisfazione il rientro del francese: “Sono felice di dare il benvenuto a Romain per la sua prima volta su una Formula 1 dopo cinque anni, e che sia proprio con noi rende tutto più speciale. Con lui ho condiviso gran parte della carriera e sarà bello rivederlo in pista con tanti membri della squadra originale”.

Le parole di Grosjean: “Un ritorno speciale”

Anche Grosjean ha voluto esprimere le sue sensazioni: “Sono molto grato a Gene Haas e ad Ayao Komatsu per l’invito. Non riesco a credere che siano passati quasi cinque anni, tornare con la mia vecchia squadra è qualcosa di speciale. Non vedo l’ora di rivedere tutti e di dare il mio contributo con la VF-23. Inoltre, userò finalmente il casco disegnato dai miei figli per quello che doveva essere il mio ultimo GP nel 2020”.

Il test non avrà solo Grosjean come protagonista. In pista ci sarà anche James Hinchcliffe, ex pilota IndyCar e oggi commentatore televisivo per F1TV. Il canadese, 38 anni, proverà per la prima volta una monoposto di Formula 1 nell’ambito di un contenuto speciale che sarà trasmesso durante il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti.