GP Spagna | Investigazione Leclerc: arriva la reprimenda per il pilota della Ferrari

Così come accaduto per Stroll, anche Charles Leclerc è stato investigato per aver stretto in maniera assolutamente non necessaria Lando Norris nel corso del suo ultimo tentativo nelle Prove libere 3. Il pilota della Ferrari ha rischiato una sanzione abbastanza severa, ma così come deciso per il canadese, anche il vincitore di Monaco è stato punito con una reprimenda, la prima della sua stagione. Per questo motivo dunque, Leclerc potrà competere per la pole position, un obiettivo che può essere raggiunto considerando l’ottima prova della SF-24 nella mattinata di oggi.

Reprimenda Leclerc, le motivazioni dei commissari

Gli Steward hanno ascoltato il pilota della vettura 16 (Charles Leclerc), il pilota della vettura 4 (Lando Norris), i rappresentanti dei team e hanno esaminato le prove video, radio del team e gli on board. Il pilota della vettura 16 ha dichiarato di essere stato ostacolato dalla vettura 4 alla curva 5 e questo lo ha infastidito. Ha quindi dovuto interrompere il suo giro veloce e ha sostenuto che, mentre cercava di uscire dalla traiettoria prima della curva 7, ha valutato male la posizione della sua vettura ed è entrato in leggero contatto con la vettura 4. Indipendentemente da ogni possibile intenzione, i Commissari Sportivi considerano irregolare la mossa effettuata dalla vettura 16, pur non essendo pericolosa, e pertanto emettono un rimprovero di guida in linea con i precedenti (reprimenda).