F1 | Reprimenda per Stroll dopo il contatto intenzionale con Hamilton

Dopo quasi due ore di consultazioni, è arrivata la decisione dei commissari della FIA in merito all’investigazione che ha visto protagonisti Lance Stroll e Lewis Hamilton. Nel corso della terza sessione di prove libere, il canadese ha colpito volontariamente il sette volte campione del mondo, reo secondo lui di averlo rallentato nel corso del giro veloce. Il pilota dell’Aston Martin, compiendo un gesto chiaramente antisportivo, ha anche danneggiato il fondo della sua vettura. Per la Federazione la pena è quella minore possibile, ovvero una reprimenda, la prima per Stroll in questa stagione.

Investigazione Stroll, la sentenza

Gli Steward hanno ascoltato il pilota della vettura 18 (Lance Stroll), il pilota della vettura 44 (Lewis Hamilton), i rappresentanti dei team e hanno esaminato video e on board, nonché le prove radio delle squadre. Il pilota della vettura 18 ha dichiarato di essere stato ostacolato dalla vettura 44 alla curva 5 e questo lo ha infastidito. Ha ammesso che voleva esprimere il suo disappunto all’altro pilota accostandolo all’uscita. Le due vetture hanno avuto un leggero contatto, che è stato ritenuto fortuito. Tuttavia, i Commissari Sportivi ritengono che il movimento effettuato dalla vettura 18, pur non essendo pericoloso, sia irregolare e pertanto emettono un rimprovero di guida in linea con i precedenti (reprimenda).