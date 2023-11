Formula 1 | Williams, Vowles e il piano di investimenti nel medio e lungo periodo

Formula 1 Williams Vowles – In una chiacchierata concessa alle colonne del sito ufficiale della Formula 1, James Vowles ha commentato il lavoro di sviluppo che sta portando avanti la scuderia inglese in vista delle prossime stagioni, precisando come gli investimenti messi sul tavolo nel corso di questo campionato avranno effetto non solo sul 2024, anno in cui la squadra punterà a battagliare stabilmente per le posizioni all’interno della top dieci, ma anche e soprattutto sul triennio che comprenderà il 2025, il 2026 e il 2027.

“La direzione per il 2024 è ormai segnata”, ha affermato il Team Principal della Williams sul processo di crescita della squadra. “Non mi interessano gli effetti degli investimenti nel breve termine, ma solo quelli nel medio e lungo periodo. Il lavoro che stiamo portando avanti ci darà una mano anche il prossimo anno, ovviamente, ma il vero impatto si avrà nel triennio che comporrà il 2025, il 2026 e il 2027”.