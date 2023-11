Formula 1 | Horner tiene alto il livello di allerta in vista di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Horner – In attesa di atterrare in Nevada, Christian Horner ha analizzato le complessità del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come la conformazione del circuito, unita alle basse temperature previste nel corso del fine settimana (tra i tre e gli otto gradi nel corso della notte), complicheranno e non poco il lavoro non solo dei tecnici, ma anche dei piloti, i quali dovranno confrontarsi con una condizione di grip assolutamente precaria.

“Ho guardato Max guidare al simulatore e sembra un circuito fantastico”, ha affermato l’inglese della Red Bull. “Sarà velocissima e offrirà molte opportunità di sorpasso. Inoltre il freddo caratterizzerà e non poco le performance, dato che a causa delle basse temperature sembrerà di guidare sul ghiaccio”.

“Una condizione che metterà a dura prova i piloti, visto che parliamo di un tracciato di fatto cittadino. Ad ogni modo sono condizioni che analizzeremo bene giovedì non appena scenderemo in pista. Impareremo a sfruttare al meglio le mescole tornata dopo tornata. Las Vegas promette di essere uno dei più grandi eventi sportivi di quest’anno. Sono fiducioso che possa essere un grande successo”, ha concluso il TP della Red Bull.