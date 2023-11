Formula 1 | Lawson crede nel progetto Red Bull per il proprio futuro

Formula 1 Red Bull Lawson – Nonostante il ritorno in “panchina”, causato dal completo recupero di Daniel Ricciardo, Liam Lawson continua a credere fermamente nel progetto Red Bull e nella possibilità di occupare un sedile nel triennio che comprenderò le stagioni 2025, 2026 e 2027 di Formula 1.

Il pilota neozelandese, vera sorpresa della seconda parte di questa stagione con i colori dell’AlphaTauri – scuderia per il quale ha guidato grazie all’infortunio alla mano patito da Ricciardo a Zandvoort – vuole continuare ad investire il proprio tempo all’interno della compagine anglo-austriaca e non intende valutare altre soluzioni per il medio e lungo periodo nel Circus.

“Non guidare il prossimo anno sarà frustrante, ma alla fine continuerò ad estrarre il massimo da questa esperienza in Formula 1 come terzo pilota”, ha affermato il neozelandese. “Sono un pilota della Red Bull e continuerò a lavorare per guadagnarmi un’altra opportunità nel prossimo futuro. Inoltre, voglio precisare che se arriverà in griglia sarà attraverso il loro supporto. Non ho dubbi sul fatto che la squadra mi concederà un’altra possibilità”.