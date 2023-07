Formula 1 | Williams in forma a Silverstone, Albon si conferma anche in qualifica

Formula 1 GP Silverstone Williams – Altri segnali positivi per la Williams al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Alexander Albon, dopo i buoni riscontri ottenuti nelle libere di venerdì, è riuscito a confermarsi anche al sabato, ottenendo un’11° piazza quanto mai importante per la gara di quest’oggi. Bene anche Logan Sargeant, 14° e veloce finalmente al volante della vettura di quest’anno.

“E’ stato un fine settimana fantastico fin qui”, ha affermato il thailandese della Williams. “La qualifica è andata abbastanza bene, ma man mano che la pista si asciugava è aumentata la velocità in curva e questo chiaramente ha mescolato le carte tra una manches e l’altra. Fin dalla prima sessione di questo week-end siamo stati nelle posizioni di vertice dello schieramento e personalmente ho trovato fin da subito il giusto feeling con la vettura. Sta andando tutto per il verso giusto. Il piazzamento è ciò che ci aspettavamo, anche se ad essere sinceri non ci aspettavamo tutto ciò alla vigilia”.

Qui invece le parole di Sargeant: “Il primo obiettivo di questo fine settimana era quello di entrare in Q2 e direi che ci sono riuscito. E’ stata una sessione complicata, tutto sommato, e per ora non riusciamo a prenderci una pausa dalle sessioni miste. Mi dispiace non avere avuto un set di morbide in più sul finale della Q2, visto che probabilmente mi sarei potuto giocare l’accesso alla Q3. In generale, comunque, la vettura è ok e sentiamo che stiamo facendo i giusto passi. Ho ancora molto da fare, il che è chiaro, ma prendiamo quanto di buono stiamo facendo nel corso di questo fine settimana. Non sarà facile in gara, ma faremo del nostro meglio”.