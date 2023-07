Formula 1 | Hulkenberg sfiora la Q3 nelle qualifiche di Silverstone

Formula 1 GP Silverstone Haas – Ennesima qualifica positiva per Nico Hulkenberg sul tracciato di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il tedesco, nonostante un problema al DRS, è riuscito a portare la propria Haas in 11° posizione, perdendo di pochi millesimi il passaggio alla manche conclusiva del sabato. Peggio invece è stata a Kevin Magnussen, visto che quest’ultimo – a causa di un problema tecnico sulla vettura – sarà costretto a scattare dall’ultima posizione nello schieramento.

“Quest’anno non sembra il nostro anno, ma è in momenti come questo che bisogna mostrare esperienza e mantenere la calma”, ha affermato il danese della Haas. “Tutto si è spento in vettura, non avevo nulla, e proseguire è stato praticamente impossibile. Fino a quel momento mi sentivo abbastanza bene in vettura. Stavo chiudendo un giro migliore rispetto al precedente e penso che avevamo le carte in regola per centrare in Q2”.

Qui invece le impressioni di Nico Hulkenberg: “Ovviamente guidare nelle zone umide e bagnate è stato complicato. Tutto poteva storto, anche se alla fine non è andata così. Penso che in generale sia stata una buona qualifica, visto che ho tirato fuori tutto quello che avevo. Siamo stati vicini alla Alpine ma un problema al DRS non ci ha permesso di utilizzarlo, perdendo quindi parecchio. La nostra vettura ha un pò già carico rispetto alle altre e questi questo ha giuocato un ruolo chiave nella posizione”.