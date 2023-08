Formula 1 | Vowles, fiducia incondizionata nelle potenzialità di Albon

Formula 1 Williams Albon Vowles – Nella conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio d’Olanda riservata ai Team Principal, James Vowles ha ribadito la propria fiducia nei confronti di Alexander Albon, precisando come il pilota thailandese possiede l’esperienza e le potenzialità per inseguire non solo dei podi, ma anche delle gare. Un profilo importante, atteso dopo l’addio di George Russell alla fine del 2021, che grazie alle sue capacità sta aiutando la Williams a risalire la classifica dopo le tante difficoltà delle ultime stagioni.

“Albon può aspirare non solo ad ottenere dei piazzamenti sul podio, ma anche a vincere delle gare”, ha affermato il TP della scuderia inglese. “Può e deve sognare dei risultati di questo tipo. Allo stesso tempo spero che raggiunga tutto ciò seguendo il percorso che abbiamo intrapreso insieme come squadra”.

Vowles, successivamente, ha posto particolare attenzione al processo di sviluppo attualmente in fase di svolgimento a Grove, precisando come gli ultimi innesti sul fronte tecnico – Pat Fry su tutti – abbiano accelerato la trasformazione culturale e di motivazioni della squadra. “Ho messo insieme un gruppo di ingegneri che stanno dando il massimo per il futuro della scuderia”, ha rivelato. “Io, Dave Robson e Pat Fry stiamo definendo la direzione per le prossime stagioni. All’interno della scuderia si comincia a vedere un cambiamento non solo culturale, ma anche di volontà. Tutti puntano a migliorarsi, sempre”.

Infine, una valutazione sulla stagione in corso e sul piazzamento attualmente in mano nel mondiale Costruttori: “Essere appaiati in classifica con Haas è un risultato eccezionale, tuttavia non avremo altri aggiornamenti da qui alla fine dell’anno. Noi dovremo raccogliere punti quando si presenterà l’opportunità. Per il resto l’attenzione è rivolta al 2024, al 2025 e anche al 2026”.