Formula 1 | Vowles avverte: “Il lavoro di Mercedes sulla power unit 2026 è straordinario”

Formula 1 Vowles Mercedes – Intervistato dalla stampa britannica, James Vowles ha esaltato il lavoro di Mercedes sulla power unit che scenderà in pista nella stagione 2026 di Formula 1, evidenziando come il gruppo di lavoro a Brixworth, giorno dopo giorno, stia ottenendo dei buoni riscontri sia sul piano dell’affidabilità che su quelli della performance.

Indicazioni importanti che di fatto confermerebbero le voci su un’unità Mercedes in grado di rivelarsi il riferimento nella nuova era del Circus che partirà tra meno di due anni. Williams, ricordiamo, ha confermato la propria fiducia nel marchio tedesco e monterà le medesime power unit anche nel 2026.

Una scelta forte che ha garantito alla compagine non solo un partner forte, a caccia di un nuovo dominio come quello messo in mostra tra il 2014 e il 2016, ma anche le giuste garanzie per l’ingresso in squadra di Carlos Sainz al fianco di Alexander Albon.

Vowles sulla power unit Mercedes per il 2026

“Credo che la Mercedes abbia fatto un lavoro straordinario, ed è per questo che sono stato molto felice di firmare per un’estensione del contratto. Penso che vedremo delle differenze nelle power unit che oggi non esistono. Anche se potrebbe sembrare una continuazione di ciò che stiamo già facendo, si tratta in realtà di una riprogettazione completa, soprattutto nel mondo elettrico. Inoltre, il modo in cui si ottimizza la prestazione del motore a combustione interna (ICE) è completamente diverso rispetto al passato.”