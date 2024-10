F1 | Newey: “Lusingato dall’interesse di tante squadre, ma Aston Martin era la scelta ideale”

F1 Newey Aston Martin – Adrian Newey, tornando a parlare delle scelte fatte per il medio e lungo periodo, ha ribadito la sua totale fiducia nel progetto di Lawrence Stroll per il team Aston Martin, sottolineando come il marchio inglese rappresenti la scelta ideale per l’ultima fase della sua carriera in Formula 1.

L’ex capo del reparto tecnico della Red Bull ha espresso soddisfazione per l’interesse mostrato nei suoi confronti da McLaren, Ferrari e Williams, ma ha precisato che Aston Martin è stata in grado di offrire un piano “completo”, sia dal punto di vista economico che strutturale.

Si tratta di un’avventura importante, che prenderà il via il prossimo anno, e che Newey intende affrontare dedicando il 100% delle sue energie. Ricordiamo che l’inglese ha firmato un contratto di alto profilo, che entrerà in vigore ad aprile prossimo, e lavorerà al fianco di Enrico Cardile come “super-consulente” nella progettazione della vettura per la stagione 2024 di Formula 1.

Newey, grande fiducia nel futuro di Aston Martin

“Mi sono sentito molto lusingato dal numero di team che hanno manifestato interesse nei miei confronti. Ho avuto conversazioni con alcuni di loro, anche se non con tutti. Alla fine, la scelta è diventata evidente e naturale, per le stesse ragioni che ho già spiegato in conferenza. Verso la fine di aprile, ho capito che era arrivato il momento di intraprendere una strada diversa. Ho passato molto tempo con mia moglie Mandy, discutendo su cosa fare nel futuro: partire per un viaggio intorno al mondo in barca a vela? Intraprendere un nuovo progetto? Alla fine, mi sono reso conto di essere stato abbastanza fortunato da realizzare il sogno che avevo sin da bambino, a 10 o 12 anni, quando desideravo solo diventare un progettista nel mondo delle corse, senza nemmeno conoscere la parola ‘ingegnere’.”