Formula 1 | Albon esalta Colapinto: “E’ un pilota veloce e affronta tutto con tranquillità”

Formula 1 Albon Colapinto – Intervistato dall’edizione spagnola di Motorsport.com, Alexander Albon ha espresso parole di apprezzamento per Franco Colapinto, pilota della Williams che ha debuttato a Monza in sostituzione di Logan Sargeant. Il pilota thailandese ha elogiato le qualità dell’argentino, sottolineando come stia affrontando le sfide della parte finale del campionato con serenità e precisione.

Queste qualità, evidenziate anche da James Vowles, team principal della Williams, potrebbero valergli un’opportunità per la stagione 2025. Colapinto e la scuderia britannica, inoltre, sono in trattative con Audi e Sauber per il prossimo anno, ma la forte concorrenza di Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto potrebbe costringere l’argentino a trascorrere un’altra stagione come terzo pilota, in attesa della “grande” occasione.

Albon, parole d’incoraggiamento a Colapinto

“È un pilota molto veloce e affronta tutto con grande tranquillità. Per lui l’approdo in Formula 1 è stato un passo del tutto naturale. È arrivato ed è stato subito rapido, anche su circuiti estremamente difficili.”